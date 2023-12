Spende an das Café Herzlich

Am 14. Dezember übergab Frau Furrer im Namen der Erwin-Teufel-Schule und insbesondere der Schülerinnen und Schüler des Fachbereichs Hauswirtschaft eine großzügige Spende an hausgemachtem Weihnachtsgebäck an das Café Herzlich. Die Schülerinnen und Schüler stellten unter Anleitung ihrer berufspraktischen Lehrerinnen Frau Furrer, Frau Herter-Peter, Frau Fuhr und Frau Weiß eine Vielzahl an köstlichen Plätzchen her, die sie liebevoll verpackten. Mit dieser Spende unterstützen die Schülerinnen und Schüler die wertvolle Initiative des Spaichinger Forums Inklusion. Foto: Kirsten Thiemann

