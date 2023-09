Spannendes Ferienprogramm der Kirchengemeinde Mahlstetten

Mit dem Fahrrad sollte es beim Ferienprogramm der Kirchengemeinde Mahlstetten zur Dorfrallye gehen. Die Organisatoren hatten sich für schlechtes Wetter ein Alternativprogramm ausgedacht, das nicht weniger interessant und spannend war. Die Teilnehmer flugs dreigeteilt gab es rollierend drei Programmpunkte.

Für eine Gruppe stand die Erkundung der Kirche mit Sakristei an. So manche Tür, die sonst verschlossen ist, wurde für die Wissbegierigen geöffnet. Erstaunlich, was die Kinder bereits alles wussten. Sei es die Geschichte des Kirchenpatrons St. Konrad, der trotz Giftspinne im Kelch den Schluck Wein überlebte oder aber warum die Oma den Heiligen Antonius schon immer „Schlampertoni“ nannte.

Gruppe zwei machte sich auf, um den Glockenturm zu erklimmen. Ob man nun nach 92 oder 93 Stufen oben angelangt war, wurde letztendlich unwichtig, denn just oben angekommen, schlug die Turmuhr und es hieß Ohren zuhalten.

Für Gruppe drei waren im Pfarrheim verschiedene Spiele vorbereitet. Auch gab es viel Wissenswertes über die katholische Bücherei zu erfahren. Spontan konnten ein paar neue Kunden in die Kartei der Leser aufgenommen werden. Alles in allem — trotz schlechten Wetters, ein voller Erfolg.