Spaichinger Bergsteiger erklimmen den „König aus Stein“

Eine Hochtour führte drei Bergsteiger der Bergsteigergruppe Spaichingen auf den Monte Viso. Mit 3841 Metern ist er der höchste Berg der Cottischen Alpen und der südlichste Gipfel der Alpen mit einer Höhe über 3500 Metern.

Was tun, wenn im August in den Ostalpen Neuschnee vorhergesagt ist? Diese Frage haben sich die drei Bergsteiger Anfang August dieses Jahres gestellt. Die ursprünglich geplante Tour ins Stubai wurde verworfen und die Gruppe machte sich kurzum nach Italien auf ins westliche Piemont.

Startpunkt der Tour war das nahe an der Po–Quelle gelegene Berggasthaus Pian del Re. Von diesem stieg die Gruppe zur Rifugio Sella al Lago Grande di Viso auf und erreichte diese rechtzeitig vor der angesagten Gewitterfront. Nach einem reichhaltigen Abendessen wurde im Detail die Aufstiegsroute des folgenden Tages studiert.

Am Gipfeltag machten sich die Bergsteiger um 4.45 Uhr auf den Weg. Im Schein der Stirnlampen ging es vorbei am Lago Grande di Viso und über einen Klettersteig auf den Passo delle Sagnette. Durch ein riesiges Blockkar und über die Endmoräne des ehemaligen Visogletschers erreichte die Gruppe das Bivacco Andreotti auf 3225 Metern, welches am Fuße der Südwand liegt. Nach kurzer Rast ging es weiter durch die Südwand, in welcher die Bergsteiger von den ersten Sonnenstrahlen begrüßt wurden. Allerdings hatte das Unwetter vom Vortag seine Spuren hinterlassen und aufgrund von Schneeresten und Eis kamen sowohl Pickel als auch Steigeisen zum Einsatz. Nach 600 Höhenmetern Klettern im größtenteils II. Schwierigkeitsgrad wurde der Gipfel um 11 Uhr erreicht. Auf Grund des guten Wetters und der exponierten Lage dieses Berge reichte das Panorama nach Norden von der Monte Rosa über Matterhorn und Gran Paradiso bis hin zum Mont Blanc. Nach einstündiger Gipfelrast folgte der Abstieg analog der Aufstiegsroute. Gegen 18 Uhr erreichten die Bergsteiger müde und zufrieden die Rifugio Sella al Lago Grande di Viso und ließen den Tag bei einem typischen italienischen Drei–Gänge–Abendessen ausklingen.

Tags darauf erfolgte der Abstieg zum Berggasthaus Pian del Re und die Heimreise wurde angetreten. Alle waren sich einig, dass der Monte Viso, auch als „König aus Stein“ bezeichnet, ein lohnenswertes Ziel darstellt.