Spaichingen

Zwei Babykurse ab Mitte September in Spaichingen

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Tuttlingen bietet ab Donnerstag, 21. September, zwei sechsteilige Kurse in Kooperation mit der Physiotherapeutin Berit Benkert–Utz in der Hebammenpraxis Katharina Uhl, Deilinger Straße 1, in Spaichingen an.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 11:26 Von: sz