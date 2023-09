Nicht gerade glücklich läuft momentan die Kommunikation zu einem wichtigen Thema: die Unterbringung Geflüchteter. Es gibt nur stückweise Informationen über Absichten und Pläne sowohl der Stadt als auch des Kreises.

Empfohlene Artikel Ex-Polizist ist empört Anwohner wollen keine Geflüchteten am Gesundheitsstandort q Spaichingen

Ein Anwohner des Gesundheitszentrums, der sich auf weitere beruft, hatte Alarm geschlagen: Der sensible Standort vertrage keine Nutzung als Flüchtlingsunterkunft, vor allem nicht durch alleinstehende Männer. Der Förderverein Gesundheitszentrum hat sich jetzt mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet.

Nicht gegen Aufnahme von Geflüchteten generell

Sein Anliegen: Nicht gegen die Aufnahme von Geflüchteten generell, aber am Standort die Gesundheitsversorgung für die ganze Bevölkerung, auch die Geflüchteten, zu erhalten und auszubauen. Dazu brauche es, wenn eine notfallmäßige Unterbringung nötig sei, zumindest eine zeitliche Befristung auf ein, zwei Jahre. Diese Zeit sei dem Vereinsvorstand auf dem Bauamt genannt worden, so Elke Rees. Eine Befristung sei aber nirgendwo in dem Antrag schriftlich zu finden.

140 Menschen auf zwei Stationen

Die beantragte Nutzungsänderung umfasse zwei Stationen mit einer Belegung von bis zu fünf Personen und damit potenziell rund 140 Personen. Das stellt der Verein folgendem gegenüber: In der Blütezeit des Krankenhauses habe dieses 130 Betten gehabt auf fünf Stationen. Zudem seien schon jetzt ein MVZ mit mehreren Praxen, weitere davon unabhängige Praxen, ein Schlaflabor, ein Pflegestützpunkt, ein Orthopädiegeschäft untergebracht.

Die ukrainischen Geflüchteten, Frauen mit Kindern in der Mehrzahl, die 2022 vorübergehend im Krankenhausgebäude untergebracht waren, hatten die Anwohner gar nicht bemerkt. Eine offizielle Nutzungsänderung hatte es da auch nicht gegeben, sondern nur Absprachen mit dem Baurechtsamt.

Keine Befristung zu finden

Dazu der Verein: „Dass die vorübergehende Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen im ehemaligen Krankenhaus im letzten Jahr absolut logisch und sinnvoll war, steht auch für uns vollkommen außer Frage! Wir haben nach wie vor größtes Verständnis für die damalige Notlage, auch wenn die Allgemeinheit davon erst ganz kurzfristig erfuhr.“

Und weiter: „Wir halten es jedoch nicht für hinnehmbar, dass nun eine zeitlich nicht begrenzte und wesentlich umfangreichere Nutzungsänderung zusammen mit der notwendigen rückwirkenden Legitimierung der damaligen Unterbringung erfolgen soll.“

Nachnutzung zieht sich — das verärgert die Leute

Doch es gehe noch um etwas Grundsätzlicheres: „Die zahlreichen Reaktionen und die Besorgnis in der Bevölkerung sind möglicherweise auch als Unzufriedenheit über den tatsächlichen Stand der intensiv diskutierten, aber bisher überhaupt nicht umfänglich erkennbaren Nachnutzungen des ehemaligen Klinikums zu sehen.

Unsere Bedenken wenden sich nicht gegen geflüchtete Menschen. Vielmehr sorgen wir uns um die Gesundheitsversorgung aller Menschen hier, auch der zu uns Geflüchteten. Daher fürchten wir, dass der lange Entwicklungsprozess des dringend benötigten Gesundheitszentrums und der versprochenen Erweiterten Ambulanten Versorgung (EAV) durch eine Blanko–Genehmigung einer umfangreichen, zeitlich nicht begrenzten Unterbringung von Geflüchteten über den Haufen geworfen werden könnte.“

Eigenständige Unterkunft – aber wo?

Der Verein hoffe auf eine Präzisierung des Antrags und bezieht sich — ohne weitere Quelle — auf offenbar durch Landrat Bär gemachte Aussagen. „Es gehe um einen ‚absoluten Notfallplan B‘ einer ‚temporären Nutzung‘ für den Fall, dass die in Spaichingen noch nicht fertiggestellte und nur zögerlich vorankommende eigenständige Flüchtlingsunterkunft in einer Notfallsituation noch nicht fertig sei. Wenn es diese Flüchtlingsunterkunft gäbe, wäre die Unterbringung im GZ „vom Tisch“, denn es sei nicht beabsichtigt, das GZ zu belegen. Es bleibe bei den bekannten Plänen für das Gesundheitszentrum, so zitiert der Verein die offenbar geäußerte Position des Landrats.

Gegenüber wem diese Aussagen gemacht worden sind und in welchem weiteren Kontext war in unserer Recherche am Donnerstag nicht zu klären, die Anfragen beim Verein und beim Landratsamt laufen noch.

Am Sautergebäude tut sich derzeit nichts

Daher ist auch nicht klar, auf welche Flüchtlingsunterkunft sich Bär bezogen haben soll. Denn die Container–Wohnungen hinter der Stadtgärtnerei sind zumindest großteils belegt, die Bewohner tagsüber aber bei der Arbeit, so ein Helfer.

Eine Anfrage am Rande der jüngsten Ratssitzung nach dem Stand der Dinge im Sautergebäude ergab: Seit dem Beschluss, dass dort ein vorhabenbezogener Bebauungsplan — der Plan ist ein Hotel und zwei Wohnblocks — erstellt werden soll, hat sich nichts mehr getan. Die Räume in diesem Gebäude hat der Eigentümer an Geflüchtete vermietet.