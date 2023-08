Zusammenstoß auf der Robert–Koch–Straße

Insgesamt 12.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der Robert–Koch–Straße ereignet hat. Ein 72–jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Europastraße unterwegs und bog an der Einmündung in die Robert–Bosch–Straße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota Auris einer 56–Jährigen, die auf der Robert–Bosch–Straße in Richtung Hauptstraße fuhr. An beiden Wagen entstand laut Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von je 6.000 Euro.