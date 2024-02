Workshop „Glückliche Paare sprechen miteinanader“

Die Katholische Erwachsenenbildung Tuttlingen bietet am Samstag, 20. April, von 9 bis 17 Uhr einen Workshop für Paare im Haus der Stille auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen mit dem Paartherapeuten Dieter Brodowski und der Sozialpädagogin Corina Bergmann-Mangels an.

„In dem heutzutage oft hektischen Alltag bleibt wenig Zeit für die Kommunikation zwischen den Partnern. Dies kann zu Missverständnissen führen und bisweilen sogar zu einem gegenseitigen Rückzug“, heißt es in der Ankündigung des Workshops. An diesem Tag nehmen sich die Paare bewusst eine Auszeit vom Alltag, um sich gegenseitig Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, respektvoll miteinander zu kommunizieren und die Nähe in der Partnerschaft zu bewahren oder sogar zu vertiefen. Die Teilnahmegebühr beträgt 130 Euro pro Paar inklusive Verpflegung. Anmeldungen sind ab Freitag, 8. März, bei der Katholischen Erwachsenenbildung Tuttlingen unter www.keb-tuttlingen.de oder [email protected] möglich.