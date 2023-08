Es sind gefühlte 40 Grad, und die Sonne brennt unbarmherzig auf die Handelsstation der „Colorado River Company“ herab. Vereinzelt bewegen sich Siedler im angrenzenden Lager, halten sich aber lieber im Schatten der großen Bäume auf. Der Saloon hingegen ist gut gefüllt. Bärtige, wettergegerbte Gestalten in abgewetzten Jeans und Cowboystiefeln parlieren hier mit Damen in gestärkten Blusen und langen Röcken. Kalte Getränke fließen als einziges Mittel gegen die Hitze in Strömen. Wer jetzt glaubt, der Szenerie von Karl–May–Festspielen beizuwohnen, liegt falsch. Es ist der Spaichinger Western Club, der zum Kinderferienprogramm und zum Tag der offenen Tür lädt.

Tipis im Schatten

Das Gelände an der Dörre ist etwa so groß wie ein Fußballfeld und liegt malerisch von Bäumen umgeben in der trägen Nachmittagssonne. Am Rand des Platzes drängen sich eine ganze Reihe Zelte in den Schatten. Tipis und Siedlerunterkünfte friedlich nebeneinander.

Doch es sind keine Potemkinschen Dörfer, die dem Event als Kulisse dienen, sondern reale Behausungen, in denen die Mitglieder des Klubs bereits seit einer Woche ihre Zeit verbringen. „Wir haben alle unseren gesamten Hausstand mitgebracht“, erklärt die 61–jährige Brigitte. Bereitwillig zeigt sie auch das Innere ihres Siedlungszeltes aus naturfarbener Baumwolle.

Tierfelle am Boden

Auf dem Boden sind Tierfelle ausgebreitet. Neben einem Bett steht ein Kleiderständer. „Ich bin auf alles vorbereitet“, bemerkt sie und zeigt auf ihre Kleidersammlung.

Neben einfachen traditionellen indianischen Gewändern hängen hier auch Röcke und Blusen aus der Zeit der weißen Siedler auf dem amerikanischen Kontinent. Nur das elegante Ballkleid aus reiner Seide hat sie diesmal zu Hause gelassen.

Seit mehr als 30 Jahren springt sie schon regelmäßig zwischen den Zeiten und Kulturen hin und her. Sie liebt das Lagerleben. Das gemeinsame Kochen auf offenem Feuer. Gemeinschaft und Geselligkeit sowie das Leben in der Natur sind ihre Antriebsfedern.

Rollenspiel mit Respekt

Kulturelle Aneignung sei für sie kein Thema. Jedenfalls keins, das negativ besetzt ist. „Warum sollte es schlecht sein, was wir tun? Wir begegnen jeder Kultur mit Respekt. Indem wir an sie erinnern, halten wir sie doch lebendig“, verteidigt sie das Rollenspiel.

Ähnlich sieht es auch Claudia aus Tuttlingen: „Was wir machen, ist gelebte Geschichte.“ Besonders stolz ist sie auf ihren bodenlangen Rock aus blauem Damast, der noch aus dem Fundus ihrer Ur–Großmutter stammt: „Der muss noch vor 1896 gewebt worden sein,“ weiß sie zu berichten.

„Denn der Stoff ist 90 Zentimeter breit. Ein Maß, das nach diesem Jahr nicht mehr gewebt wurde.“ Bei ihr ist es das Interesse an der Geschichte der einfachen Leute, das die Rentnerin veranlasst, hier ihre Freizeit zu verbringen.

13–jähriger Bogen-„Profi“

Großer Andrang herrscht währenddessen am Stand der Denkinger Bogenschützen. Auch wenn die modernen Sportbögen kaum an ihre indianischen Vorbilder erinnern, kann man doch hier sein „Adlerauge“testen. Hilfestellung gibt es dabei unter anderem von Marcus Dresp und Simon Britsch. Trotz seiner 13 Jahre ist Simon schon ein richtiger Profi und hat an vielen Wettkämpfen teilgenommen.

Je weiter die Sonne sinkt, umso mehr Besucher finden sich ein. Rund 100 Leute sitzen und stehen in kleinen Gruppen und unterhalten sich angeregt. Es herrscht eine friedlich freundliche Atmosphäre.

Ein Hauch von Nashville

Für die richtige Western–Stimmung sorgt darüber hinaus Sant Anton aus Bregenz auf der kleinen Bühne. Ein Hauch von Nashville bringt er mit Songs von Johnny Cash bis Charly Price nach Spaichingen.

Viele sind in historische Gewandungen gehüllt, das Wort „Kostüme“ hört man hier nicht gern. Trotz der authentisch aussehende Menschen, von Konföderierten über Cowboys bis zu Vätern und Mütter der Pilgrim, spielt Authentizität nicht die Hauptrolle. Da kann der Westernhut auch ruhig schon mal als Strohhut durchgehen oder die Füße nicht in Stiefeln, sondern in Flip Flops stecken.

„Bei uns steht vor allem der Spaß im Vordergrund“, erzählt Klaus–Peter Fieliz, Vorsitzender des Western Clubs Spaichingen (WCR). Besonders jetzt im Sommer sei es Zeit zu feiern, lacht der Mann aus St. Georgen.

Auch Genozid ist Thema

Aber auf den regelmäßigen Treffen werden an langen Winterabenden auch ernstere Themen angesprochen. Vorträge über den Genozid an den Indianern gehörten dabei genauso dazu wie Diskussionen über die Sklavenbefreiung durch die amerikanischen Nordstaaten. Man informiert sich eben. Aus Respekt. Vor der Kultur. Als kulturelle Aneignung verstehe er daher das Tun des Klubs nicht.

Das ist auch die einhellige Meinung der meisten Anwesenden auf diesem Jamboree. Scheinbar reicht es aus, Sachen mit Respekt zu tun, um es nicht in dem Bereich der kulturellen Aneignung anzusiedeln.

Was ist kulturelle Aneignung?

Dabei ist zumindest die Definition eindeutig. So heißt es etwa beim Informations– und Dokumentationszentrum für Antirassismus–Arbeit e.V.: „Kulturelle Aneignung ist ein Prozess, bei dem Elemente einer Kultur enteignet und aus dem Zusammenhang gerissen und in einen anderen Kontext gesetzt werden.“

Meist geschieht dies durch eine dominante Gesellschaft, die sich die Kultur einer ansonsten diskriminierten Volksgruppe aneignet.

Aber wie auch immer man das sieht, dieses Fest hat definitiv Veranstaltern und Besuchern Spaß gemacht.