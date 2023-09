Kegeln — ein altmodischer, vielleicht sogar ein aussterbender Sport? Manchmal könnte man diesen Eindruck gewinnen. Doch der Spaichinger Kegelclub „Goldene Sieben“, der im vergangenen Jahr 60 Jahre alt geworden ist, stemmt sich erfolgreich gegen den Trend und kann bei aktiven wie passiven Mitgliedern sogar einen Zuwachs verzeichnen. Wie haben sie das geschafft?

Ein wenig euphorisch

„Wir wissen gar nicht, wie es weitergehen soll“, so hatte Sportwart Hans–Jürgen Müller noch Anfang des Jahres seinen Sorgen Ausdruck gegeben. „Aber gerade bin ich schon wieder ein wenig euphorisch“, kann er dagegen jetzt sagen, „es baut sich gerade wieder etwas auf“.

Denn die Goldene Sieben ist auf Erfolgskurs, und das in mehrfacher Hinsicht: Die gemischte Mannschaft hat in der vergangenen Runde den Meister gemacht und wurde dafür bei der Hauptversammlung Anfang September geehrt.

50 Jahre im Verein aktiv

Geehrt wurden dort aber auch Sportwart Hans–Jürgen Müller selbst, der mittlerweile unglaubliche 50 der 60 Jahre Club–Geschichte miterlebt hat, ebenso wie der langjährige erste Vorsitzende Nikolaus Poht, der ebenfalls für 50 Jahre geehrt werden konnte.

Andere Sportarten haben ja auch Probleme, aber beim Kegeln ist es gerade ganz schwierig. Hans-Jürgen Müller

Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Carmen Lehmann eine Ehrung, die viele Jahre auch das Amt des Damensportwarts inne hatte, und deren Familie eng mit der Geschichte des Clubs verbunden ist. Die Drei haben in dieser Zeit so manches Auf und Ab erlebt.

TG–Kegler aufgenommen

Derzeit ist also wieder ein kleines Auf zu verzeichnen: Für die am 16. September beginnende neue Spielrunde kann der Verein nicht nur wie bisher eine, sondern gleich zwei Sechser–Mannschaften stellen. Dazu kommt als dritte die Kegelmannschaft der TG Schura, die sich der Goldenen Sieben angeschlossen hat, um am Kegel–Sportbetrieb teilnehmen zu können, die aber weiter eine Abteilung der Turngemeinde Schura bleibt und als solche auch antritt.

Hans–Jürgen Müllers jahrzehntelange Verwurzelung im Kegelsport und die Beziehungen, die er dadurch aufbauen konnte, haben sich ausgezahlt. „Ich bin halt mit vielen im Gespräch gewesen und bei vielen bekannt.“

Bundesliga–Kegler im Kader zurück

So ist ihm gelungen, für den Verein ehemalige Spaichinger Kegler, die dazwischen zu anderen Vereinen gewechselt waren, — darunter auch einen Bundesligaspieler — wieder in das Kader zurückzuholen. — „Damit es wieder ein bisschen weitergeht.“ Inzwischen gibt es wieder rund 20 Aktive.

Aber — und das ist selten im Kegelsport — es ist sogar gelungen, einen jungen Neuanfänger für das Sportkegeln zu begeistern, einen Jahrgangskameraden des 2001 geborenen Florian Lehmann. Dieser selbst ist praktisch in den Kegelsport hineingewachsen. Seine Großeltern Lorenz und Elfriede Lehmann gehörten damals zu den Gründungsmitgliedern des Vereins.

Sechs Männer und eine Frau

Da die damals sechs Kegel–interessierten Männer noch ein siebtes Mitglied benötigten, um sich für den Sportbetrieb anmelden zu können, war Elfriede Lehmann (damals noch Fischbach) kurzerhand dazugekommen und komplettierte als einzige Frau unter den Gründungsmitgliedern die „goldene Sieben“.

Gegründet wurde der Spaichinger Kegelverein 1962 von den sieben Gründungsmitgliedern in der Gaststätte „Zu den sieben Schwaben“ im Grund (heute das „El Dorado“) — was lag also näher, als den Verein — nach dem Vorbild eines Schwenninger Kegelclubs — „Die goldene Sieben“ zu nennen?

Als sich dann die Wettkampf–Regeln für den Sportbetrieb änderten, die Zahl der Schübe pro Spiel von 100 auf 200 hoch gesetzt und Vierbahnanlagen für die Wettkämpfe vorgeschrieben waren, musste sich der Verein ein neues Domizil suchen. Im damaligen „Schinderhannes“ (heute ist dort das Archiv der Stadt Spaichingen untergebracht) fand der Verein aber eine neue Heimat.

„Bis 2000 waren wir stetig sehr erfolgreich mit vielen Mannschaften“, so Hans–Jürgen Müller.

Vereinsheim brennt ab

Ein wenig Pech hatte der Club mit seinem 1987 eingeweihten eigenen Keglerheim an der Gutenbergstraße, das 1992 abbrannte, später verkauft wurde, und jetzt wieder vom Club gemietet wird. Um die Miete zu bezahlen, werden die Bahnen immer wieder an Hobbykegler „untervermietet“.

Das funktioniert gar nicht schlecht. Rund 15 bis 16 Abende im Monat wird die Bahn von ihnen genutzt. „So kommen wir Null auf Null raus“, so Müller, „und können damit die Miete zahlen, — und dann ist gut.“

Ein plötzlicher Einbruch

Vor allem in den 1980er– und 90er–Jahre erlebte der Kegelsport in Spaichingen bei der Jugend geradezu einen Boom. Teilweise trainierten und spielten bis zu 30 Jugendliche in der Goldenen Sieben. „Doch ab 2008, 2009 gab es plötzlich einen Einbruch“, erinnert sich Sportwart Müller

Wenn die Alten mal ganz weg sind, wird’s schon schwierig, dass der Verein weiter besteht. Hans-Jürgen Müller

„Andere Sportarten haben ja auch Probleme“, so Müller, „aber beim Kegeln ist es gerade ganz schwierig.“ Kegeln ist ein sehr zeitintensiver Sport, bei dem ein Wettkampf schon mal drei bis dreieinhalb Stunden dauern kann. Wenn man dann noch zu Auswärtsspielen weit fahren muss, ist schnell mal ein ganzer Samstag verplant.

Die jungen Menschen seien aber heute beruflich stark eingespannt und wollten ihre verbleibende Freizeit lieber flexibler gestalten.

Kegeln macht Spaß

Dennoch gibt es sogar drei, vier junge Leute aus der Klicke rund um Florian Lehmann, die gelegentlich am Training teilnehmen. „Aber für die ist es nur Spaß. Sportmäßig würden sie es nicht betreiben.“

Trotz des derzeitigen „Zwischenhochs“ macht sich Hans–Jürgen Müller wenig Illusionen, was die langfristige Zukunft des Clubs angeht: „Wenn die Alten mal ganz weg sind, wird’s schon schwierig, dass der Verein weiter besteht.“