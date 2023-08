Spaichingen

Werbebanner an Laternenmast in Brand gesteckt

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, vermutlich gegen 4 Uhr, hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Discounters an der Robert–Koch–Straße ein an einem Laternenmast angebrachtes Werbebanner einer Musikband in Brand gesteckt. Das berichtet die Polizei.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 18:46 Von: sz