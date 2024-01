In Absprache mit und mit Unterstützung von Bauernverband und Landfrauen organisiert eine Gruppe von Landwirten aus Balgheim - Michaela und Markus Heß sowie Angelika und Bernd Bühler - eine Demonstration am Samstag in Spaichingen auf dem Wochenmarkt mit ihren Kindern auf Trettraktoren und Bobbycar.

Im Vorfeld sprechen die Organisatoren über ihre Motive und die Frage, ob die Kinder instrumentalisiert werden.

Wie viele Leute werden sich am Samstag beteiligen?

Michaela Heß: Momentan [Donnerstagvormittag] sind es 35 Kinder, die sich fest angemeldet haben. Aber die Gruppe wächst und wächst und wir hoffen schon, dass es 60 bis 80 Kinder werden.

Sind das alles Landwirtskinder?

Michaela Heß: Nein, aus der gesamten Bevölkerung, wie wir eben Reichweite haben über WhatsApp.

Wofür konkret möchten sie demonstrieren?

Bernd Bühler: Für den Erhalt der regionalen Landwirtschaft.

Wie alt sind denn die Kinder, die mitmachen?

Michaele Heß: Die jüngsten werden um ein Jahr rum sein und die ältesten zwischen zehn und zwölf.

Wissen die in dem Alter schon, wofür sie demonstrieren? Man könnte ja auch sagen, dass die Kinder instrumentalisiert werden. Die können ja noch gar nicht richtig verstehen, worum es konkret geht.

Michaela Heß: Ich kann jetzt nur von unseren Kindern reden. Unsere Kinder bekommen das am Tisch mit; wir erklären ihnen das auch, wenn der Papa mit dem Traktor fort fährt, wofür wir hier demonstrieren und wofür wir hier in Deutschland leben: für die Demokratie und dafür, unsere Meinung frei zu äußern.

Angelika Bühler: Das ist bei meinen Kindern genauso. Dass mein Einjähriges das natürlich noch nicht versteht, ist auch klar. Aber ich sag mal, die ab drei, die verstehen wenigstens, woher die Milch kommt und dass die nicht einfach, wie es manche in der Stadt denken, von allein aus dem Tetra Pak kommt. Mit Dreijährigen kann man schon so sprechen, dass die verstehen, worum es geht.

Bernd Bühler: Ob die Kinder jetzt später mal eine Ballettkarriere machen oder bei uns im Hof einsteigen, das ist für uns belanglos. Trotzdem sind es immer noch wir Eltern, die jeden Tag aufstehen müssen und das Geld verdienen, um die Kleinen groß zu ziehen.

Und wenn’s uns schwer gemacht wird, haben es die in der Kindheit natürlich nicht leichter. Ich habe keine Lust, dass ich jeden Euro umdrehen muss, um in den Urlaub zu fahren, oder mir vorschreiben lasse, wie ich mein Haus zu heizen habe - das sind alles so Dinge, die gehören in das Spektrum, um das wir kämpfen, mit rein.

Dann verurteilen Sie es sicher auch, wenn manche es sagen, dass die Fridays-for-Future-Jugendlichen instrumentalisiert werden. Die demonstrieren ja auch demokratisch für ihre eigene Zukunft.

Michaela Heß: Wenn sie das wirklich machen, ist es nichts Schlechtes. Aber sie verpassen dabei was. Wir machen es jetzt an einem Samstag, wo kein Unterricht und kein Kindergarten stattfindet. Das ist jetzt was anderes, wie wenn es während der Schulzeit ist.

Und das ist eigentlich ein hohes Gut bei uns in Deutschland, dass die Kinder zur Schule gehen können. Ich möchte denen nichts unterstellen. Aber ich danke, dass es da viele Mitläufer gibt, die nicht wissen, wofür sie demonstrieren.

Wir demonstrieren hier hauptsächlich, dass die regionale Gurke keine zwei Euro kostet, sondern eben ein Euro; und dass die regionale Milch nachher nicht fünf Euro kostet, sondern dass sie sich jeder leisten kann, auch der Rentner, der noch eine Miete zu zahlen hat.

Weil, wenn wir keine Subventionen und Steuervergünstigungen mehr kriegen, dann wird das zwangsläufig so sein, dass die Preise rauf gehen würden. Und deshalb geht das die ganze Bevölkerung etwas an und nicht nur eine einzige Berufsgruppe.

Würden Sie auch bei den großen Handelsketten demonstrieren, die die Erzeugerpreise drücken?

Bernd Bühler: Auf jeden Fall.

Markus Hess: Hat man auch schon gemacht.

Michaela Heß: Die ganzen Ketten sagen sich auch: Ja, mein Gott, dann kommt’s halt aus dem Ausland. Aber das ist halt die Frage an die Deutschen, ob wir das wollen.

Wollen wir, dass alles aus dem Ausland kommt und wir nicht mehr transparente Lebensmittel haben und nicht mehr wissen, woher es kommt und was mit den Tieren gemacht wird, oder wie es den Farm-Mitarbeitern im Ausland geht?

Wir müssen das doch in Deutschland erhalten. Auch wegen unserer Kulturlandschaft, dass es dieses tolle Bild ergibt, brauchen wir uns Bauern.