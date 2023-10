Nein, es war keine Delegation aus Bayern, die da über den Köpfen der heimischen Schwaben herumflog, sondern der Gleitschirmverein Heuberg-Baar (GSV) feierte den Oktober auf seine Weise: In Dirndln und Lederhosen. Der Grund für den ungewöhnlichen Auftritt: Der Verein feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Die Gruppe mit derzeit rund 125 Mitgliedern aus dem weiten Umkreis zwischen Heuberg-Baar und Bodensee hat die Qual der Wahl bei den Startplätzen, aber auch im Urlaub in fernen Ländern wird dem Sport gefrönt.

Das eigene Gelände ist das beim Eichenhärtle oberhalb von Dürbheim. Dort erheben sich die leichten Stoffschirme mit Unterstützung einer Schleppwinde in die Lüfte, der einzigen Elektrowinde im süddeutschen Raum, wie Schriftführer Reinhold Braun berichtet.

Vom Dreifaltigkeitsberg ab ist es am schönsten

Dann gibt es ein Schleppgelände in Wehingen. Direkt in die Tiefe hüpfen (das nennt sich „Fußstart“) tun die Piloten in Kolbingen, Fridingen und auch am Dreifaltigkeitslehre als Gäste des Spaichinger Drachenfliegervereins.

„Ich war schon in Südafrika beim Fliegen und sonstwo; aber der allerschönste Startplatz ist hier am Dreifaltigkeitsberg“, sagt Reinhold Braun. Dabei mag eine Rolle spielen, dass er gebürtiger Spaichinger ist und es liebt, in der Stille über der Heimat zu kreisen und an schönen Tagen bis zum Bodensee und dem Alpenpanorama schauen zu können.

Es gebe aber auch Vereinsfreunde, die lieber Strecken fliegen. Philip Haag zum Beispiel, der weltweit erfolgreich sei, flog 2020 ein praktisch gleichschenkliges Dreieck von Dürbheim bis Offenburg und („weil’s grad so schön lief“, so Braun) den Schwarzwald entlang bis fast nach Karlsruhe und dann wieder zurück. Über sechs Stunden in der Luft.

Hoppla, ein Kernkraftwerk!

Spannend wurde es bei einem anderen Kollegen, der so vor sich hinflog und irgendwann in der Nähe unter sich Kernkraftmeiler sag. Hoppla, habe er sich gedacht, du bis ja schon in der Schweiz und über Atommeiler darf man auch nicht fliegen. Bloß schnell landen.

Spannend sei es auch in großer Höhe, auch wenn man nicht gerade einem Airbus in die Quere kommt. „Gesellschaft“ habe man trotzdem manchmal. Menschliche mit Segelfliegern in der Nähe, oder tierische: Greifvögel.

Die Gleitschirmflieger haben ihre Flugroute dokumentiert. (Foto: Philipp Haag )

Im Grunde sind die Gleitschirmflieger ein bisschen wie große Raubvögel. Auch diese suchten die Thermik („einen Bart“) zum Aufsteigen. Und Gleitschirmflieger, die Greifvögel aufsteigen sehen, schließen sich denen gern an ‐ und andersrum, lacht Braun.

Auge in Auge mit dem Geier

Einmal sei er in Spanien Auge in Auge mit einem riesigen Geier geflogen. „Die haben gar keine Angst vor uns“. Nur wenn sie brüteten, versuchten sie die Jungen zu verteidigen. Dann fliegt man da auch nicht zur Brutzeit. Die Heuberger Milane meide man übrigens nicht. „Die sind schon an uns gewöhnt.“

Seit 35 Jahren fliegt Braun mit dem Gleitschirm, beobachtet auch die Trends und Veränderungen der Technik. Inzwischen gebe es einen Riesen-Trend bei jungen Leuten: Weite Strecken wandern, den Gleitschirm im Rucksack, und dann runterfliegen.

Neuer Trend: „hike and fly“

Große Gleitschirme, mit denen man auch weit fliegen kann, wiegen ab fünf, sechs Kilo, kleine, mit denen man nur vom Berg wieder runterfliegt, sogar schon nur noch 1,6 Kilo. Der brandaktuelle Trend nennt sich „hike and fly“.

Da oben ist man weit weg von allen Problemen. wie ein Blatt im Wind. Reinhold Braun

Es habe sich die letzten Jahre unglaublich viel getan in der Technik der Schirme. Ganz moderne kleine hätten wie eingewebte Kunststoff-Federschäfte die den Stoff stabilisierten.

Wie gefährlich ist der Sport? Es sei schon eine Risikosportart, wie Motorradfahren auch, sagt Braun. Das sei wahrscheinlich auch der Grund, warum Frauen aus Vorsicht oft mit beidem aufhörten, wenn sie Kinder bekämen.

Rettungsschirm ist immer dabei

Aber er selbst ‐ die Feuerwehr musste ihn einmal am Hang des Dreifaltigkeitsbergs aus einem Baum pflücken ‐ habe sich noch nie schwer verletzt. Das Häufigste sei, dass man sich beim Landen den Fuß verknackse, so Braun.. Bei Turbulenzen in großer Höhe, also über 150 Metern, wenn der Schirm unkontrollierbar sei könne man den mitgeführten Rettungsschirm nutzen und sich damit sicher zur Erde bringen lassen.

Nein, es gebe nicht den „typischen Gleitschirmflieger“ sagt Braun. Die Berufe im Verein seien querfeldein, es gebe viele Naturliebhaber und welche, die den Sport in den Vordergrund rückten, manche wollen die Ruhe nach Feierabend genießen. „Da oben ist man weit weg von allen Problemen. wie ein Blatt im Wind.“ Vor der Ruhe kommt das Adrenalin vom Start, nachher von der Landung.

Im Verein sind noch einige Gründungsmitglieder dabei, die damals in Gosheim 1993 den Verein aus der Taufe hoben. Das Generationsübergreifende genössen alle, vor allem auch, wenn man auf Ausflug gemeinsam gehe.

Es fliegen auch dicke Leute

Den Schein darf man mit 14 Jahren machen, nach oben gibt es keine Altersbegrenzung. Überhaupt sei das Fliegen vor allem eine Frage der Geschicklichkeit und Beobachtung und nicht unbedingt der körperlichen Fitness. „Es fliegen auch dicke Leute“, lacht Braun.

Und nicht einmal das Tagen von Dirndl und Lederhosen hindert die passionierten Flieger ‐ auch wenn es beim Jubiläumsfliegen bei unter zehn Grad dann doch bisweilen knackig kalt war.