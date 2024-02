Weniger Bürokratie für Vereinsveranstaltungen

Ob Fasnetsumzug, Sommerfest oder Handballspiel - Vereinsveranstaltungen sind meistens mit Genehmigungen, Auflagen und Gestattungen verbunden - und den entsprechenden Kosten, die diese verursachen. Zumindest für kleinere Brauchtumsveranstaltungen wie der Fasnet soll es künftig Erleichterungen geben.

„Für Vereine ist das ein sehr zentrales Thema“, so Steffen May, Präsident der Narrenzunft Deichelmaus und Vorsitzender des Schneeschuhvereins Spaichingen. Erst jüngst haben seine Deichelmäuse mit dem großen Umzug am Fasnetsonntag eine Großveranstaltung gestemmt, die jedes Jahr eine Reihe von Genehmigungen und Auflagen mit sich bringt - „Aber die Vereine leben auch von solchen Veranstaltungen, mit denen sie ihr Tagesgeschäft finanzieren.“ Wenn dann bürokratische Auflagen die Durchführung von Veranstaltungen erschweren oder sogar ganz unmöglich machen, bedeutet das für die Vereine eine schwere Beeinträchtigung.

Jedes Jahr neue Genehmigung

In Spaichingen scheint das nicht der Fall zu sein, wie May deutlich macht. Für den großen Umzug muss sich die Zunft zwar jedes Mal von neuem die entsprechenden Genehmigungen abholen. Aber das gehe schnell und reibungslos.

Da die Bundesstraße gesperrt werden muss, muss auch der Landkreis eine Genehmigung für den Umzug erteilen. „Aber das geht alles über die Stadt“, so May.

Stadt übernimmt Teil der Kosten

Die Stadt übernimmt auch komplett die Beschilderung der Umzugstrecke und der Umleitung inklusive Betriebshofkosten, betont der Leiter des Spaichinger Ordnungsamts, Tobias Schuhmacher. Dadurch, so Schuhmacher, würden der Narrenzunft die größten Kosten erspart.

Die Erlaubnis für den Spaichinger Umzug wird zwar auf Grund des Umfangs nur jeweils für ein Jahr erteilt, so Schuhmacher, aber da es sich um eine eingespielte Veranstaltung handelt, stelle dies beide Seiten auch vor keine großen Probleme. Der Verein muss dann etwa auf die Sicherheit der Fahrzeuge achten, darauf, dass eine gewisse Anzahl von Begleitern bei den Wagen dabei sind, dass das DRK vor Ort ist und die entsprechenden Versicherungen abgeschlossen sind.

Nicht überall ist es so einfach

„Wir haben leider nicht überall so tolle Verhältnisse wie im Landkreis Tuttlingen“, weiß May. Aufgrund seiner Funktion als Präsident des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine (LWK) hat er Einblicke in die Verhältnisse anderswo.

Bei einem anderen Umzug, der etwa so groß sei wie der in Spaichingen, hätten die dortigen Behörden etwa 30 weitere Securitys zusätzlich zu den Ordnern verlangt und eine „unfassbare Menge“ an Absperrungen, Notausgängen und Fluchtbereichen, so dass es fast unmöglich geworden sei, den Umzug durchzuführen.

„Das sind Anforderungen, bei denen die Konsten dann irgendwann mal nicht mehr im Verhältnis zu dem stehen, was man durch den Eintritt einnimmt.“ - „Gesetze oder Vorschriften kann man so oder so auslegen“, so May. „Bei uns wird das zum Glück mit Augenmaß und nicht überbordend gehandhabt.“

Runder Tisch mit Ministerien

May ist als LWK-Präsident auch beim Runden Tisch dabei, an dem die Vorsitzenden der großen Fasnachtsverbände in Baden-Württembergs mit Vertretern aus Innen-, Verkehrs- und Staatsministerium zusammensitzen, und der sich zum Ziel gesetzt hat, die Vereinsauflagen und die Zulassungen für Umzüge zu vereinfachen.

Ein erstes Ergebnis des Runden Tisches ist, dass jährlich wiederkehrende Genehmigungsverfahren für Brauchtumsveranstaltungen, die immer gleich ablaufen, nur noch einmalig für mehrere Jahre durchlaufen werden müssen. Denn, so May: „Jede Genehmigung kostet immer Geld.“

Schreiben vom Innenministerium

Auch die Stadtverwaltung Spaichingen hat am 4. Januar ein Schreiben vom Innenministerium erhalten, in dem die Möglichkeit der mehrjährigen Erlaubnis bestätigt wurde. Allerdings ist das für das Spaichinger Ordnungsamt nichts Neues.

„Kleinere Brauchtumsveranstaltungen in den Verwaltungsgemeinschaft-Gemeinden erhalten von uns bereits schon seit jeher eine fünfjährige StVO-Dauererlaubnis“, so Schuhmacher.

Gestattungen nur anlassbezogen

Das gilt allerdings nur für die verkehrsrechtlichen Regelungen. Eine Gestattung für ein Vereinsfest könne dagegen auch zukünftig immer nur anlassbezogen ausgestellt werden, so Schuhmacher.

Hier sind aber die Gemeinden jeweils selbst zuständig, so dass es dies relativ zügig und reibungslos ablaufen sollte. „Kleinere Vereinsfeste benötigen von uns in der Regel nur eine Gestattung nach dem Gaststättengesetz“ - also eine Ausschankerlaubnis - „, da darüber hinaus kein Einschreiten von öffentlicher Seite erforderlich ist. Ähnlich auch beim regulären Spielbetrieb der Sportvereine.“

„Die Gestattungen sind inzwischen sogar im Bürgerbüro relativ problemlos zu erhalten“, so der Vorsitzende des Western-Clubs Spaichingen, Klaus-Peter Fielitz. Der Verein hat dann zum Beispiel darauf zu achten, dass die Vorschriften für den Jugendschutz ausgehängt und beachtet werden.

Genehmigung für Deko-Waffen

Eine Besonderheit beim Western-Club ist zudem, dass die Mitglieder bei öffentlichen Veranstaltungen bei der Stadt auch eine Genehmigung zum Tragen von Dekorationswaffen einholen müssen. Als „Brauchtumsveranstaltungen“ gelten die Feste und Auftritte des Western-Clubs - trotz historischer Kostümierung - allerdings nicht.

Für Narrenpräsident Steffen May indes ist die Mehrjahreserlaubnis für kleinere Umzüge und Brauchtumsveranstaltungen allenfalls ein Anfang bei der Entbürokratisierung im Vereinswesen. „Es geht sehr schleppend voran, aber es geht wenigstens voran“. Ziel sei es aber, so May, die „Überregulierung“, die für die Vereine mittlerweile „erdrückend“ sei, wieder „auf ein normales Maß zu bringen“.