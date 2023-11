Nächstes Jahr wird die altehrwürdige Stadtkapelle Spaichingen 170 Jahre alt. Seit der jüngsten Hauptversammlung hat sie einen jungen neuen Vorsitzenden: Dirk Aicher. Regina Braungart hat sich mit dem 29-jährigen Geschäftsführer eines Familienbetriebs darüber unterhalten, ob und was er anders machen will und wer eigentlich die Stücke fürs Herbstkonzert ‐ das wieder am Samstag, 25. November ansteht ‐ aussucht.

Herr Aicher, Sie sind sind sehr jung für diesen ehrwürdigen Verein ‐ passt das?

Natürlich ist es ein ehrwürdiger Verein. Aber man kann generell über Musikvereine sagen, dass sie schon immer Alt und Jung miteinander verbinden. Man kann Musik ja bis ins hohe Alter machen. Und die Stadtkapelle hat es schon immer gut hingekriegt, auch junge Leute mit in die Vorstandschaft reinzuholen, indem man ihnen früh zugetraut hat, Verantwortung zu übernehmen.

Warum haben Sie persönlich sich bereiterklärt?

Weil es für mich eine Herzensangelegenheit ist. Ich bin seit ich sechs Jahre alt war bei der Stadtkapelle schon seit meiner musikalischen Ausbildung und war die vergangenen zehn Jahre auch stellvertretender Vorsitzender. Ich konnte also schon zehn Jahre lang reinschnuppern. Weil mir die Arbeit im Verein und mit den Leuten im Verein Spaß macht. Es bleibt ja auch nicht alles am ersten Vorsitzenden hängen, sondern das Mammutpaket an Aufgaben übers Jahr wird auf ganz viele Schultern verteilt.

Übernehmen Sie im Vorstand jetzt die bisherige Aufgabenteilung oder haben Sie da auch andere Ansätze?

Es gibt Aufgaben, die sind mit dem Amt verknüpft, wie zum Beispiel beim Vorsitzenden die repräsentativen Aufgaben. Aber vieles hängt auch von der Person ab, die das Amt ausübt. Welche Fähigkeiten, welchen Background sie hat. Darum sind wir in der ersten Sitzung hingegangen und haben überlegt, wie wir das Aufgabenpaket so umstrukturieren können, dass wir die Stärken sinnvoll nutzen. Beispielsweise war die Einteilung der Helferinnen und Helfer am Herbstkonzert immer Aufgabe des zweiten Vorsitzenden. Das übernimmt jetzt der Geschäftsführer, der ja auch sonst die Arbeitseinsätze koordiniert.

Sie haben ja als quasi städtische Institution auch Termine, die einfach fix sind übers Jahr ...

Wir sehen uns hier der Stadt schon verpflichtet, sodass diese Einsätze auch dazu gehören.

Sie sagten vorher, dass das Generationsübergreifende in der Natur der Musikvereine liegt. Haben Sie aber als neuer junger Vorsitzender besondere Ideen oder gibt es hier nichts zu ändern, weil es einfach gut funktioniert?

Eher das zweite. Wir haben im jungen Ausschuss nicht das Problem, wie wir die Älteren bei Laune halten, ganz im Gegenteil. Es beruht hier alles auf Gegenseitigkeit. Die etwas Älteren freuen sich: Da kommen Junge hinterher, die Lust haben sich zu engagieren und sich zu identifizieren. Und wir sind froh, dass wir die Altgedienten mit an Bord haben. Man kann sich das gar nicht anders vorstellen. Zum Beispiel vermischen sich Jung und Alt, Männlein und Weiblein nach der Probe komplett. Das ist glaube ich auch das Interessante am Musikverein, der ganz andere Ansätze und Gesprächsthemen zustande bringt.

Das heißt, wenn andere Vereine, die händeringend nach jungem Führungsnachwuchs und Verjüngung suchen, ist es offenbar keine Frage von großen Aktionen, sondern dass man jeden gelten lässt und respektiert, oder?

Ja, das kann man so auf jeden Fall sagen. Aber in den Spaichinger Vereinen, die ich kenne, habe ich erlebt, dass man man sehr früh junge Mitglieder in die Verantwortung einbezieht. Ich hab bei keinem Verein das Gefühl, dass die Jungen nichts gelten würden, oder nicht mitentscheiden dürften.

Haben Sie eine besondere Idee für Ihr Amt?

Mir geht es hauptsächlich darum, die Weichen für die Zusammenarbeit und Kameradschaft, die ich spüre, seit ich bei der Stadtkapelle bin, so zu stellen, dass das auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so bleibt. Wir sind jetzt kein Verein, wo man als Vorsitzender die Notwendigkeit sieht, etwas radikal umzuschmeißen.

Es gibt ja zeitweilig ‐ zum Beispiel bei der Jugendkapelle ‐ schon ein Problem, Nachwuchs zu gewinnen. Und auch die Stadtkapelle selber hat vielleicht das Dilemma, dass sie auf der einen Seite Spitzenqualität abliefern will und auf der anderen die jungen Leute auch andere Zeitbudgets haben als früher. Manche studieren ja auch und kommen dann extra zur Probe. Wie löst man das denn, dieser Spagat aus intensiver Probenotwendigkeit und die veränderten Lebensverhältnisse?

Das spürt man tatsächlich. Da gab es immer wieder Sonderregeln, dass man Verständnis aufbringt und eher dankbar ist, dass jemand vom Studienort zur Probe kommt. Aber Musik ist ein zeitintensives Hobby.

Man könnte es ja auch lockerer sehen und an der Qualität Abstriche machen und sagen, wir spielen zum Spaß.

Wir haben intern schon den Anspruch, dass wir das Bestmögliche, also Qualität abzuliefern. Aber das sollte natürlich nie ein KO-Kriterium sein.

Die junge Generation in der Gesellschaft ist ja sehr migrantisch. In diesem Jahr reisen Sie mit dem Konzertmotto „Musik der Völker“ um die ganze Welt. Aber in der Stadtkapelle selber sehe ich wenige Migranten. Oder täuscht das?

Es ist auf keinen Fall so, dass wir keinen Nachwuchs mit Migrationshintergrund haben wollen, wir unterscheiden hier prinzipiell auch nicht. Aber wir haben das Problem, dass man eine gewisse musikalische Grundausbildung am Instrument braucht, um mitzuspielen. Diese Ausbildung können wir als Verein nicht leisten, sondern das muss die Musikschule machen. Zwar ist das subventioniert, aber trotzdem ist es ein finanzieller Aufwand und so sagen viele Eltern ‐ unabhängig ob Migranten oder nicht ‐ sie können das nicht stemmen.

Ja das ist verständlich. Wie ist es eigentlich mit der musikalischen Auswahl? Sind da die Aufgaben zwischen Dirigent und Vorstand komplett getrennt, oder sprechen Sie da mit?

Den Vorschlag für die Zusammenstellung des Programms ist schon Aufgabe des Dirigenten. Aber er macht das nicht im stillen Kämmerchen, sondern man wirft sich da auch die Ideen zu, sodass auch hier Kooperation herrscht.

Wo schlägt ganz privat ihr musikalisches Herz ‐ jenseits der Stadtkapelle?

Ich bin da sehr aufgeschlossen: Rock, Pop, Oldies, ich kann mich da auf alles einlassen. Privat höre ich eher selten Blasmusik, bei der geht es mir mehr ums Mitmachen.

Mit einem stimmungsvollen Plakat kündigt die Stadtkapelle ihr diesjähriges Herbstkonzert an. Das Motto: „Musik der Völker“. Es findet am Samstag, 25. November, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)in der Stadthalle statt. Vorverkauf ist bei Grimms lesen und genießen am Marktplatz und an der Abendkasse.