Auch der Dreifaltigkeitsberg mit Claretiner–Kloster und Gastwirtschaft soll Anschluss an das Glasfasernetz für schnelles Internet erhalten. Um die Leerrohre für Glasfaserkabel auf den Berg zu bringen, wird ein besonderes Verfahren angewendet.

Im Vorfeld der Realisierung eines Breitbandanschlusses des Dreifaltigkeitsbergs seien verschiedene Trassen–und Verlegeverfahren diskutiert und geprüft worden, so Gerold Honer vom Bauamt der Stadt auf Anfrage dieser Zeitung. Aufgrund der schwierigen Topographie, des Naturschutzes, der Streckenlänge, aber auch der Bauzeit und der Baukosten habe man sich in enger Abstimmung mit allen Beteiligten für die Durchführung im Spülbohrverfahren entschieden.

Empfindliche Flora und Fauna

Dieses Verfahren, so Honer, bedeute den geringstmögliche Eingriff in die empfindliche Flora– und Fauna am Dreifaltigkeitsberg. Die Einhaltung der natur– und artenschutzrechtlichen Auflagen aus der Genehmigung für die Durchführung der Arbeiten würden von einem Fachbüro überwacht und überprüft.

Mit dem Horizontalspülbohrverfahren können Rohrleitungen unterirdisch verlegt werden, ohne dazu einen Graben in offener Bauweise ausheben zu müssen, erläutert Gerold Honer. Die Horizontalspülbohranlage bohrt mit einem an einem Gestänge installierten Bohrkopf und einer Wasserspülung einen unterirdischen Kanal und zieht gleichzeitig ein Leerrohr ein, in dem zu einem späteren Zeitpunkt dann die Glasfaserleitungen für den Breitbandanschluss des Dreifaltigkeitsberges eingezogen werden.

Von Grube zu Grube

Hierzu werden jeweils an vordefinierten Stellen sogenannte Start– und Zielgruben in offener Bauweise hergestellt. Von der Startgrube aus wird das Bohrgestänge dann — in Lage und Höhe gesteuert — durch ein spezielles Bohrgerät in Richtung der Zielgrube vorangetrieben und tritt dort wieder zutage. Diese Zielgrube wird dann wieder für den nächsten zu bohrenden Teilabschnitt zur Startgrube bis zur nächsten Zielgrube.

Insgesamt gibt es auf der geplanten Bohrstrecke von rund 900 Metern vom Dreifaltigkeitsberg hinunter bis zum Parkplatz beim Trimm–Dich–Pfad vier Start– beziehungsweise Zielgruben. Die Bohrungen arbeiten sich dabei von oben nach unten voran.

Startpunkt hinter der Kirche

Die erste Startgrube ist auf der Wiese hinter der Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg gegraben worden. Die dazu gehörige erste Zielgrube befindet sich dann auf dem ersten Parkplatz beim Steinbruch. Weitere Spülbohrgruben werden entsprechend dem Baufortschritt beim Parkplatz am Tanzplatz und beim Parkplatz Trimm–Dich–Pfad hergestellt.

Die weitere Verlegung der Leerrohre für den Breitbandanschluss erfolgt dann jeweils in offener Bauweise von der Startgrube bei der Kirche sowie von der Zielgrube beim Parkplatz beim Trimm–Dich–Pfad auf einer festgelegten Trasse.

Wenn nichts dazwischen kommt, sollen die Arbeiten insgesamt rund acht Wochen dauern.