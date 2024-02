Fridingen: jeden zweiten Dienstag in der ungeraden Woche von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Es gibt Metzgerwaren, Käse, Obst und Gemüse, Brot, Eier.



Spaichingen: jeden Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr. Es gibt Obst, Gemüse, Metzgereiwaren, Brot, Schwarzwälder Produkte, Eier, Schlachtgeflügel.



Immendingen: jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Es gibt Obst, Gemüse, Brot und Eier.



Geisingen: Jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr. Es gibt Gemüse, Oliven, Metzgereiwaren, Backwaren, Eier, Nudeln, Obst, Marmelade und Schnaps.



Wehingen: jeden zweiten Samstag in der geraden Woche von 7.30 bis 11 Uhr. Es gibt Metzgereiwaren, Brot, Eier, Obst und Gemüse

Wochenmärkte sind in Trossingen am Donnerstag, in Tuttlingen am Freitag und in Spaichingen am Samstag. Auch hier sind viele bäuerliche Direktvermarkter anzutreffen.