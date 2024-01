Hohe Inflation Warum die Spaichinger vor 100 Jahren um ihr Erspartes fürchteten Spaichingen / Lesedauer: 4 min Lassan vor 100 Jahren: Notgeld gab es von Carl Duden (Foto: Archiv ) Die hohe Inflation setzte den eisernen Sparern zu. Da mischte sich selbst der Pfarrer in die Finanzangelegenheiten seiner Schäfchen ein. Veröffentlicht: 04.01.2024, 17:00 Von: Regina Braungart Artikel teilen:

Man war sich auch nach dem missglückten Hitlerputsch im Vorjahr, und dem darauffolgenden Verbot der NSDAP, in Spaichingen offenbar nicht bewusst, dass da eine Gefahr lauerte, die nur knapp zehn Jahre später zum großen Schlag ausholte. Der Januar vor 100 Jahren drehte sich in den Lokalnachrichten um das kleine Leben der Menschen. Es ging in den lokalen Nachrichten im Heuberger Boten um das Wetter, Unglücke, Kriminalität, Vereinsangelegenheiten, den Gemeinderat und - um zwei Dinge, die in diesem Jahr wieder aktuell werden und derzeit auch die Gemüter beschäftigt - den Dreifaltigkeitsberg und das Geld.

Verlorener Weltkrieg hallt nach

Denn natürlich bewegt sich das Zentrumsblatt Heuberger Bote auch inmitten der Weltnachrichten. Das Zentrum war die Partei des politischen Katholizismus und damit quasi die katholische Vorgängerorganisation der CDU, die nach dem Krieg als überkonfessionelle Partei gegründet wurde. Der verlorene erste Weltkrieg und die Reparationsforderungen Frankreichs waren zu Beginn des Jahres Thema und die Besatzung weiter Teile des Ruhrgebiets durch Frankreich zur Sicherung der Reparationszahlungen. Frankreich, das zeigten die deutlich kommentierenden Formulierungen, wurde nach wie vor als Feind gesehen.

Überregionale Themen waren auch Kapitalflucht, das „Treiben der Separatisten in der Pfalz“, unterstützt von Frankreich, die Inflation und die hohen Abschreibungen der Banken.

Die Sparer fürchteten um ihr Erspartes. Ein Thema, das sich durch den Januar vor 100 Jahren auch lokal zog. Da wurden Rentenpfennige gehortet und der Dürbheimer Pfarerr rief die Schäfchen auf, ihm ihre Verbindlichkeiten samt Höhe und der betroffenen Bank mitzuteilen, quasi als Auftakt einer Kampagne. Der Grund: Der Geldwertverlust betreffe vor allem die kleinen Leute. Warum es der Regierung nicht gelinge, die Reichen zu besteuern, sei die Frage.

Dürbheimer Pfarrer sorgt sich

Der Dürbheimer Pfarrer bekam auf den Aufruf im Heuberger Boten offenbar große Resonanz, wie er einige Tage später schreibt. Der Aufruf, durch Mitteilen der Spareinlagen auf die Dimension des Problems der Geldentwertung hinzuweisen, war auch mit Verve geschrieben gewesen: „Jeder Menschenfreund und vor allem unsere Abgeordneten in Land- und Reichstag werden daher dringend aufgefordert, im Sinne der Aufwertung, oder besser der Wiederherstellung der Sparkassenguthaben mitzuwirken.“

Vor 100 Jahren bewegen sich die Menschen zwischen Sorgen ums Ersparte, Auswanderungsgedanken, skurrilen Aufregern über protzende Geldsäcke aus Deutschland in der Schweiz, wo eigentlich fürs arme Deutschland gesammelt wird, Hochzeiten, der Gründung der Claretiner-Niederlassung auf dem Berg, dem Verbot von Fastnachtsfeierlichkeiten und vielem mehr. (Foto: Regina Braungart )

Häusles- und Wohnungsbauer - die ohnehin oft erst nach jahrelangem eisernen Sparen zum Sprung ansetzen konnten, wenn überhaupt - spürten die schlechte wirtschaftliche Lage: Der Rottweiler Gemeinderat musste wegen des Mangels an Mitteln der Stadtkasse die Darlehen für Wohnungsbauer einstellen. Dazwischen Aufrufe: „Gebt Aufträge an die Handwerker“.

Es gab aber auch gute Wirtschaftsnachrichten: Sowohl die Möbelfabriken hätten den Betrieb wieder aufgenommen und den größten Teil der Arbeiter wieder eingestellt, als auch die Zigarren- und Textilfabriken. Auch der weibliche Arbeitsmarkt habe sich verbessert.

Es gab auch damals Spekulanten auf schlechte Nachrichten. So warnte der Heuberger Bote am 19. Januar vor falschen Gerüchten über das angeblich bevorstehende Emporschnellen der Preise.

Todesurteile mit der Guillotine

Man erfährt außerdem, dass in Ellwangen Todesurteile mit der Guillotine vollstreckt werden, bekommt Tipps gegen das Einfrieren der Wasserleitungen in diesem kalten Januar, erfährt in Todesanzeigen, dass der Mitbürger und die Mitbürgerin „gottergeben verschieden“ seien, bekommt Zusammenfassungen von Weihnachtsfeiern, die offenbar in großer Zahl erst nach Neujahr gefeiert wurden und vieles mehr. In Denkingen wurde drei Glocken eingeweiht.

In der Bahnhofstraße verkauft Brauereibesitzer Carl Schmid das zum Schlüssel gehörige Wohnhaus an Bauwerkmeister Dinser. Und es gibt offenbar immer noch viele Auswanderer, wie die Anzeigen verschiedener Schifffahrtsgesellschaften mit Niederlassungen im Kreis - unter anderem eine beim Hotel Oßwald zeigen. Offenbar so viele, dass der Heuberger Bote ins Ausland verschickt wird, wie eine weitere Anzeige beweist. Ins gesamte europäische Ausland, aber auch in die USA, nach Argentinien oder Brasilien.

Unfall am Bodensee

Die Schilderungen von Schicksalsschlägen waren damals ziemlich rustikal. Unfälle wurden mit vollem Namen berichtet und die Beschreibung eines Unfalls am Bodensee, bei dem ein Mann in einen Transmissionsriemen geriet und sein Kopf als „als unkenntliche Masse an der Wand klebte“ hatte eher den Ton der Bestürzung, als der Sensationsgier.

Natürlich trauerte auch der Heuberger Bote um Verstorbene, die ebenfalls samt genauer Todesursache namentlich erwähnt wurden. Wie der Schneidermeister Paul Bühler, der nur 46-jährig Witwe und neun unversorgte Kinder hinterließ. Oder Postmeister Anton Sauter, dessen Tod ebenfalls die Bevölkerung erschütterte, wovon die Berichte ein paar Tage später über die Beerdigungen zeugen.

Pachtvertrag mit den Claretinern geschlossen

Ein Ereignis, an das die Stadt in diesem Jahr aber wieder erinnern wird, ist im Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 7. Januar 1924 niedergeschrieben: Da wurde der Pachtvertrag mit der Missionsgenossenschaft der Claretiner für den Dreifaltigkeitsberg nach langer Diskussion vor allem über Formalien beschlossen. Die Claretiner sind also jetzt 100 Jahre auf dem Berg.