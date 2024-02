Eine kurze, intensive und skandalfreie Fasnet ist vorbei. Doch mindestens ein kleiner Skandal ging dem im Jahr 2023 voraus. Er war nicht laut gewesen und soll jetzt auch mit Argumenten und Beweisen bereinigt werden. Spaichingen hat als einzige Zunft im Kreis Tuttlingen das Siegel des immateriellen Weltkulturerbes nicht bekommen. Das bestätigt Deichelmauspräsident Steffen May im Interview mit Regina Braungart. Aber das war während der Fasnet 2024 kein Thema, da gab es fast nur Positives, sagt May.

Wie war zusammenfassend gesehen, die Fasnet 2024 für Sie?

Sie war wunderschön. Sehr intensiv, weil sehr kurz. Es war ja einer der kürzest möglichen Zeiträume, wenn schon Anfang Februar leider alles wieder vorbei ist. Was mir besonders gefallen hat, war die Ausgelassenheit und Fröhlichkeit der Menschen, die die Fasnet einfach genießen können.

Gab es auch irgendwelche Vorkommnisse, bei denen Sie dachten: Herrschaft! Das hätte jetzt nicht sein müssen!?

Nein, was ich schön fand war, dass es sehr friedlich zuging und auch ohne große Vorkommnisse. Kleinigkeiten hat man ja immer. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass es am Schmotzigen weniger Kneipen gab. Wir hatten ja kurzfristig den Ausfall vom K3 und vom Rössle zu verkraften. Da müssen wir schauen, wie das in Zukunft gehen kann.

Ob Sie mit einem eigenen Angebot dagegen steuern?

Ja, oder ob wir andere nicht motivieren können. Wir wollen ins Gespräch gehen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Der Handball macht es ja immer toll in der Alten Halle. Da müssen wir uns sicher was einfallen lassen, denn das wird schon eine Herausforderung.

Stimmt es eigentlich, dass Spaichingen als die einzige Zunft im Kreis das Siegel Immaterielles Weltkulturerbe für die Fastnacht nicht bekommen hat und wieso?

Wir haben es noch nicht bekommen, das stimmt. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass in der Kommission das Schwäbisch-Alemannische gegenüber dem Karnevalistischen in der Abwägung als zu gering gesehen wurde, was einfach nicht stimmt und auch nicht richtig bewertet wurde. Und da finden auch noch Gespräche dazu statt.

Ich kann das nicht richtig nachvollziehen, weil ja das Siegel für beide Richtungen verliehen worden war, oder?

Ja, die beiden werden aber getrennt beantragt. Wir würden aufgrund dieser Bewertung der Kommission das Karnevalistische sofort bekommen, aber wir sind ja wirklich sehr stark schwäbisch-alemannisch geprägt. Man hat einfach ein paar Dinge nicht berücksichtigt.

Sie engagieren sich ja jetzt in der Württembergischen Karnevalsvereinigung stark. Da sind aber offensichtlich mehrere, die wie die Spaichinger, beide Seiten haben.

Ja, der Name des Verbandes ist auch ein bisschen irreführend. Der Verband wird dieses Jahr 66 Jahre alt. Er besteht mittlerweile mehrheitlich aus Brauchtumsvereinen, viele davon schwäbisch-alemannisch geprägt. Zum Beispiel auch in Neuhausen, Ochsenhausen und anderswo sind sie von beidem geprägt, dem Schwäbisch-Alemannischen und dem Karnevalistischen. Was ja das schöne ist, weil wir beide Welten verbinden können.

Ohne diesen karnevalistischen Einschlag gäbe es ja auch nicht die vielen Wagen bei den Umzügen, oder?

Ja den karnevalistischen Einschlag gibt es beim Prinzenpaar, beiden Garden bis hin zu den Wagen. Die sind sehr stark ein karnevalistischer Ausdruck. Das ist den Menschen oftmals gar nicht bewusst. Es ist die Vielfalt, die einfach so wunderschön ist.

Wie ist das eigentlich überhaupt zugegangen? Früher waren ja selbst die Heiligen der Fasnet, unter anderem Rottweil, auch karnevalistisch angehaucht, oder hatten karnevalistische Elemente mit Prunksitzung und sowas. Was ist denn passiert, dass das so auseinandergedriftet ist?

Es war früher schon viel stärker, aber sich weiter entwickelt. Es gab viele Vereine um uns herum, wo die Räte früher auch Kappen getragen hatten, was sie heute nicht mehr tun. Es war halt ein Trend der Zeit, dass das Maskenbrauchtum stärker wurde. Aber wenn man man das Thema Garde anschaut: Sehr viele Vereine haben heute eine Garde und betreiben es als Sport, so wie wir. So sind wir ja überhaupt in den Verband gekommen, es ging uns vor allem um unsere Garde. Dass daraus so viele tolle Narrenfreundschaften entstehen konnten, hatten wir damals gar nicht richtig auf dem Schirm.

Kann es sein, dass manche Leute glauben, dass das Karnevalistische eher elitär ist und das Schwäbisch-Alemannische eher urtümlich?

Ja, das ist mit Sicherheit eines der Vorurteile, die bestehen. Man hört das schon das eine oder andere Mal. Aber das entspricht dem ja nicht. Beides ist ein uraltes Brauchtum und hat die selbe Wurzel. Es hat sich nur in unterschiedliche Richtungen entwickelt, was es ja auch so schön macht. Ich komme viel im Land rum und diese Vielfalt, die es da gibt, ist wunderschön.

Sie waren ja auch bei der im Fernsehen übertragenen Schwäbischen Fasnet in Donzdorf mit vielen Promis und Sie sind inzwischen auch der Präsident des Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine. Ditzingen war hier in Spaichingen mit DJ Robin und andere. Bedeutet das, dass es jetzt ganz neue Verbindungen gibt und wir alte Österreicher uns jetzt doch endlich und endgültig Richtung Württemberg orientieren?

Man muss dazu sagen, dass Spaichingen schon immer weiter rausgegangen ist. Wir waren auch früher im Stuttgarter Raum bei Umzügen auch mit und bei Vereinen, die im LWK Mitglied sind. Das hat sich jetzt intensiviert. Wir haben jetzt wirklich schöne Freundschaften geschlossen zum Beispiel mit den Mistelhexen aus Neckarweihingen, die das Landesnarrentreffen ausgerichtet haben. Oder eben gerade mit den Ditzingern. Es ist schön, wenn wir sie dann als Gäste hier begrüßen dürfen und man so die bunte Vielfalt hat. Das ist toll. Wir pflegen in Spaichingen ja wirklich die Freundschaften in die Nachbarschaft und freuen uns, dass unsere Nachbarzünfte beim Umzug dabei sind. Auch dieses Jahr war das zusammen wieder bunt, vielfältig und schön.