Warum derzeit das Spaichinger Tierheim aus allen Nähten platzt

Im Spaichinger Tierheim des Vereins „Menschen für Tiere“ gibt es 2023 besonders viel zu tun. Kurzfristig platzte das ehemalige Klubhaus des Spaichinger Tennisvereins fast aus allen Nähten. Über 40 Katzen, mehrere Hunde und etliche Kleintiere gab es zu betreuen. Was ist die Ursache für so viele verwaiste Tiere?

Keine Kastrationspflicht in Spaichingen

Einen Grund sieht Denise Weimann, Schriftführerin des Vereins, in der nicht vorhandenen Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. Im Gegensatz zu Schramberg oder Bondorf dürfen in Spaichingen Katzen nach wie vor, ohne kastriert zu sein, in den Freigang geschickt werden. Viele Tierschützer nennen dies verantwortungslos. Der Deutsche Tierschutzbund macht dazu folgende Rechnung auf:

Wie aus einer Katze 200 Millionen werden

Eine Katze bekommt etwa zwei Mal im Jahr Nachwuchs. In der Regel vier bis sechs Kitten. Wenn nur drei davon überleben, und diese sich wieder in diesem Turnus vermehren, ergibt das in zehn Jahren 200 Millionen Katzen.

Angesichts dieser Zahl muss man sich fragen, warum nicht längst die Katzenschutzverordnung beziehungsweise die Kastrationspflicht überall in Deutschland greift. Der Deutsche Tierschutzbund versucht derweil mit eigenen Mitteln der Lage Herr zu werden.

Ein Sisyphus-Unternehmen

So werden Straßenkatzen in Absprache mit den Gemeinden und Tierschutzvereinen gekennzeichnet, registriert, kastriert und wieder in die Freiheit entlassen. Dadurch erhofft man sich auf Dauer die Bestände kontrollieren zu können. Angesichts zahlloser wilder Katzen ein Sisyphus-Unternehmen.

Ebenfalls zu den Dauergästen in den überlasteten Tierheimen zählt des Deutschen liebstes Haustier: der Hund. Auch diese Vierbeiner haben es oft schwer, ein neues zu Hause zu finden, wenn sie erst einmal auf der Straße oder im Tierheim gelandet sind.

Illegaler Welpenhandel

Gleichzeitig boomt jedoch der Welpenhandel mit vermeintlich gesunden Rassehunden. Erst unlängst wurde in Trossingen ein Händler wegen Verkäufe von illegal aus dem Ausland importierter Welpen angeklagt.

Im Gegensatz zu seriösen Züchtern, die versuchen, ihren Genpool frei von Erbkrankheiten zu halten, finden sich bei solchen „Geschäftsmodellen“ häufig Welpen, die durch Inzucht oft für die Rasse typischen genetisch bedingten Krankheiten in sich tragen.

Mischlingshunde sind oft gesunder

Mischlingshunde haben aufgrund ihres größeren Genpools in der Regel eine höhere Lebenserwartung als ihre reinrassigen Kameraden.

Da ist zum Beispiel Johnny. Ein stattlicher Denkinger Rüde, der mit seinen 14 Jahren alle seine ehemaligen Welpenfreunde überlebt hat. Darunter eine weiße Schäferhündin, ein Irish Setter und eine Pudeldame.

Unlängst bescheinigte sogar Dr. Wieland bei einem Routinebesuch, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde: „Herzlichen Glückwunsch, ich habe noch nie einen so gesunden Hund in dem Alter gesehen.

Alles im grünen Bereich

Alle Werte im grünen Bereich. An dem werden Sie noch eine ganze Zeitlang Freude haben“, versicherte die Tierärtztin den Besitzern.

Wer sich also mit dem Gedanken trägt, ein vierbeiniges Familienmitglied zu adoptieren, sollte zunächst schauen, ob nicht auch ein pelziges Überraschungspaket in Frage kommt. Vielleicht am 8. Oktober im Spaichinger Tierheim?

Wenn es denn ein Zuchttier sein soll, ist es ratsam, den Züchter genau unter die Lupe zu nehmen, um nicht an ein schwarzes Schaf der Branche zu geraten.

Am 8. Oktober feiert das Spaichinger Tierheim seinen jährlichen Tag der offenen Tür. Geladen sind alle interessierten Besucher. Anlässlich des Welttierschutztages am 4.Oktober, möchte man vor allem den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren nahebringen. Neben weiteren Überraschungen für die Kids - wie Schminken und Vorlesen - ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.