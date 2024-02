Vortrag zu Lerntypen von Schulkindern

Die Katholische Erwachsenenbildung bietet am Dienstag, 20. Februar, um 20 Uhr einen Vortrag mit der Studienrätin Miriam Daferner an. Jedes Kind, jeder Mensch lernt auf unterschiedliche Art und Weise. Doch wie lernt mein Kind? Was braucht es konkret? Welche Arten des Lernens gibt es?

Anhand von praktischen Beispielen und Übungen sollen Eltern lernen, diese Unterschiede bei ihren Kindern zu erkennen, heißt es in der Ankündigung. Mit dem Bewusstsein, wie die Kinder die bestmöglichen Ergebnisse erzielen können, werden Möglichkeiten gezeigt, die Konzentration zu fördern. Diese Unterstützung für die Lernenden könne das Schulleben deutlich erleichtern, damit selbst das Erledigen der Hausaufgaben mehr Spaß mache. Der Vortrag findet im Edith-Stein-Haus, Angerstr. 7, in Spaichingen statt. Anmeldungen sind ab Montag, 5. Februar, unter www.keb-tuttlingen.de oder der Telefonnummer 07461/965980-20 möglich.