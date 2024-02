Die Katholische Erwachsenenbildung lädt am Mittwoch, 21. Februar, zu einem Vortrag über das Heilfasten nach Buchinger mit der zertifizierten Ernährungsberaterin Diana Motzkus nach Frittlingen ein.

Heilfasten kurbelt einen Recyclingprozess zur Selbstreinigung der Zellen an, heißt es in der Mitteilung. Gesundheitlichen Risikofaktoren wie beispielsweise Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Übergewicht, stille Entzündungen und Diabetes könnten vorgebeugt werden. Chronische Rheumaerkrankungen und Gelenkbeschwerden könnten gelindert werden.

Diana Motzkus gibt an diesem Abend einen Überblick über diese Methode des Heilfastens und was dabei im Körper passiert. Sie geht aber auch darauf ein, wer fasten darf und für wen es nicht geeignet ist, und wie es beim Fasten und Arbeiten aussieht. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Pfarrer-Häfner-Haus auf dem Kirchberg in Frittlingen. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 5 Euro, Anmeldung bis 15. Februar und später bei Carola Faulhaber, Telefon 07426/9649885, Mail: [email protected] oder bei Marianne Geiger, Telefon 07426 2513.