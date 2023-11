Spaichingen

Vorarlberger Autorin Monika Helfer liest auf dem Karpfen

Spaichingen / Lesedauer: 2 min

Monika Helfer (Foto: Salvatore Vinci )

Einer langjährigen Tradition folgend schließt auch in diesem Jahr mit dem „Literarischen Kehraus“ das Kunstmuseum Hohenkarpfen zu Martini und geht Mitte November in die Winterpause. Die Ausstellungssaison war in diesem Jahr ausgesprochen erfolgreich, zwei wichtige Ausstellungen sorgten für eine sehr gute Besucherzahl, teilt die Kunststiftung Hohenkarpfen mit.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 10:56 Von: sz