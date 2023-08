Die Kreuzung Am Unterbach gilt als Unfallschwerpunkt. Innerhalb von drei Jahren wurden dort 16 Menschen verletzt oder getötet. Die Stadt Spaichingen und der Landkreis Tuttlingen wollen den Bereich durch den Bau einen Kreisverkehrs entschärfen. Die Planungen können nun intensiviert werden.

Viele Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Fast 16.000 Fahrzeuge kommen an dem Verkehrsknoten — aus den Straßen Am Unterbach, Im Grund und der K5913 — jeden Tag zusammen. Zahlreiche Radfahrer und Fußgänger auf dem Weg zu drei Schulen sowie zu den Sportanlagen und dem Freibad erhöhen die Verkehrsbelastung. Die Gefahr dort ist auch deshalb hoch, weil die Kreuzung sehr groß und unübersichtlich ist sowie durch zahlreiche Verkehrsteilnehmer, die in andere Straßen abbiegen.

Landkreis übernimmt die Hälfte der Kosten

Dies soll sich bald ändern. Ab 2024/2025 soll der Kreisverkehr gebaut werden. Die Stadt Spaichingen hat bereits, zunächst auf eigenes finanzielles Risiko, ein Verkehrsplanungsbüro beauftragt, einen Vorentwurf für den Kreisverkehr zu erstellen. Der Tuttlinger Kreistag hat nun einstimmig beschlossen, sich mit der Hälfte an allen nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten zu beteiligen. Die Summe dürfte letztlich bei rund 475.000 Euro für die Stadt Spaichingen und den Landkreis Tuttlingen liegen.

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat in Aussicht gestellt, den Antrag auch während des Jahres noch in die angestrebten Förderprogramme aufzunehmen. Die Unterlagen sollen bis September 2023 eingereicht werden. Mit einer Bewilligung rechnet der Landkreis bis zum Frühjahr 2024, um in den Monaten danach mit der Baumaßnahme beginnen zu können.