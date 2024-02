Viel Programm beim Chorverband

Ein Chorwettbewerb, ein Chorfest und ein Jubiläumskonzert: Der Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg (CVSBH) hat einiges vor. Bei der letzten Sitzung des Vorstands wurde zudem beschlossen, dass man nun auch in den sozialen Medien aktiver werden möchte.

Der Wettbewerb für Chöre, veranstaltet vom Liederkranz Schwenningen in Kooperation mit den Chorverband: Wer sich in einer der fünf Kategorien klassische Musik, Volksmusik mit alten und neuen Arrangements, Kinder- und Jugendchor, Pop/Rock/Jazz/Gospel und Männerchor bewerben möchte, kann dies bis zum 31. März mit einem Video des Chores unter [email protected] tun.

Über die Gewinner entscheidet dann sowohl eine Jury aus Fachleuten als auch alle anderen, denn es gibt ein Online-Voting. Zu gewinnen gibt es neben einem Auftritt beim Chorfest auf der Möglingshöhe in Schwenningen am 23. Juni auch Coachings und professionelle Studioaufnahmen. Beim Chorfest können zudem auch weitere Chöre und Ensembles auftreten. Potenzielle Teilnehmer können sich direkt beim Liederkranz Schwenningen melden.

Des Weiteren plant der Verband ein Jubiläums-Festkonzert am 28. September in der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche in Oberndorf. Anlässlich des 175. Geburtstags des Schwäbischen Chorverbands und unter dem Motto „Wir feiern Chor“ werden die Chöre aus der Region ihre ganze Bandbreite zur Geltung bringen, vom Kinder- und Jugendchor, Gemischtem Chor, Männer- und Frauenchor bis zum Popchor.

Der nächste Chorverbandstag findet am 13. April in Bubsheim statt.