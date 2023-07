Bis zuletzt ist es eine Zitterpartie wegen des wechselhaften Wetters gewesen: Aber am Ende erwies sich die Entscheidung, die Kinovorführungen am Samstag doch „Open Air“ im Stadtgarten zu veranstalten, als goldrichtig. (Foto: Frank Cilwa) Am Wochenende ist der Spaichinger Primtalsommer 2023 bei angenehmen Sommertemperaturen erfolgreich zu Ende gegangen.