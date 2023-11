Spaichingen

Versuchter Einbruch in Discounter

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen, etwa gegen 0. 20 Uhr, versucht, in einen an der Europastraße gelegenen Discounter einzubrechen.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 13:52 Von: sz