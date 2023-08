Am Dienstag ist die Boxlegende René Weller gestorben. Der Welt– und Europameister im Super–Federgewicht, der als „der schöne René“ ein schillerndes Leben geführt hat, starb mit 69 Jahren an Demenz. Er kannte Spaichingen. Zur Eröffnung eines Sportgeschäfts, mit dessen Besitzer er offenbar bekannt war, reiste er als Promi an. Das Geschäft bestand aber nicht lange. Es war in den Räumen der Hauptstraße 40 nahe des Ochsenkreisels.

Diese Boxhandschuhe signierte Weller damals. (Foto: Privat )

Bei der Eröffnung traf ihn auch der Spaichinger Zdenko Merkt, der sogar ein Erinnerungsfoto davon hat. „Das war 1998 oder 1999. Kurz danach wurde Weller verhaftet und zu Gefängnis verurteilt wegen Kokainhandels“, erinnert sich Merkt.

1999 wurde Weller zu sieben Jahren Haft wegen Kokainhandels, Hehlerei, Anstiftung zur Urkundenfälschung und unerlaubtem Waffenbesitz verurteilt. Nach viereinhalb Jahren Gefängnis und Untersuchungshaft wurde er wegen guter Führung wieder freigelassen. 2014 bekam Weller die Diagnose Demenz, die er und seine Frau aber erst viel später öffentlich machten. Jetzt starb er in seiner Geburtsstadt Pforzheim, wo das Paar lebte.