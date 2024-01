Vernissage mit Künstler Stefan Merkt

„Zeitreise - 35 Jahre Kunstwerke aus Briefmarken“: Soheißt die neue Ausstellung von Stefan Merkt im Gewerbemuseum ab dem 17. Februar. Ausstellungseröffnung am Samstag, 17. Februar, ist um 17 Uhr.

Der in Berlin lebende Künstler, der aus Spaichingen stammt, hat laut Ankündigung seit den späten 1980er-Jahren eine einzigartige Kunstform, „Stampagen“, geschaffen, die aus dem Alltäglichen - Briefmarken - außergewöhnliche Kunstwerke entstehen lässt. Laut dem Künstler gingen die individuellen Motive der Briefmarken in der Masse verloren, wohingegen spannende, bunte Muster entstanden seien. Dies führte zur Idee, Bilder mit Briefmarken zu gestalten, was Merkt schließlich dazu veranlasste, seine kaufmännische Existenz aufzugeben und sich ganz seiner Kunst zu widmen. Merkt ist bekannt für seine Pop-Art in verschiedenen Galerien seiner Wahlheimat Berlin und darüber hinaus.