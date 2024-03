Dank des guten Wetters der vergangenen Tage konnten die Restarbeiten am Kreisverkehr auf der B 14 in Spaichingen („Ochsenkreisel“) beendet werden und der Kreisverkehr am Freitag, 22. März, wieder geöffnet werden. (Foto: Frank Czilwa) Damit ist auch die Umleitung über die Balgheimer Straße und Hindenburgstraße wieder aufgehoben. Die Baumaßnahme zur Erneuerung der Primverdolung in der Stadtmitte ist damit laut Stadtverwaltung erfolgreich abgeschlossen.