Er ist einer der letzten aus der klassischen Generation der „Gründer“, der Männer — fast immer waren es damals Männer –, wie Hohner oder Hengstler, die aus bäuerlichen Verhältnissen stammend, sich durch Intelligenz, unermüdlichen Fleiß und eisernen Willen nach oben gearbeitet und erfolgreiche Firmen gegründet haben. Doch am meisten hat ihm wohl seine positive Lebenseinstellung geholfen. Am Mittwoch, 26. Juli, wird Eugen Forschner 100 Jahre alt. Zugleich kann das von ihm gegründete Familienunternehmen in diesem Jahr sein 75–jähriges Bestehen feiern.

Noch fit im Kopf

Noch mit 100 lebt er in seinem Eigenheim in Spaichingen. Er kann zwar nicht mehr gehen, wird aber betreut — und ist vor allem im Kopf noch fit!

Regelmäßig besucht ihn sein Sohn Gert, und auch sein alter Freund, dem er viel zu verdanken hat, Erwin Teufel, schaut immer mal wieder vorbei. „Ich kann nur Gott jeden Tag danken, dass ich das Erreichte genießen kann“, sagt er und blickt dankbar auf seine Anfänge in Aixheim zurück.

Aus ärmlichen Verhältnissen

„Die Familie war eine der ärmsten in Aixheim“, berichtet Sohn Gert Forscher über die Herkunft seines Vaters. Eugens Vater war Meister bei Hohner und Nebenerwerbslandwirt. Der Wille, aus ärmlichen Verhältnissen aufzusteigen, so vermutet Sohn Gert, habe seinen Vater zu seinen Leistungen motiviert.

Ich musste sehr kämpfen, dass er in die Firma kam und nicht an der Uni geblieben ist. Eugen Forschner

„Ihr müsst den Eugen studieren lassen“, habe der Volksschullehrer angesichts seiner Zeugnisse den Eltern gesagt, erinnert sich der Jubilar an seine Kindheit. Doch dafür hatte die Familie nicht das Geld.

Gelernt unter Direktor Ernst Hohner

Und so begann der am 26. Juli 1923 in Aixheim Geborene im Jahr 1937 seine berufliche Laufbahn mit einer kaufmännischen Lehre. Sein Lehrbetrieb war die renommierte Matth. Hohner AG in Trossingen unter ihrem legendären Direktor Ernst Hohner.

1947 schloss er die Berufsschule als Jahrgangsbester ab. Bald wurde der Firmenpatriarch auf den talentierten jungen Mann aufmerksam. Er erinnert sich noch, wie er von der Sekretärin in das Büro von Ernst Hohner geholt wurde: „Das Axheimer Männdle hat so gezittert.“

Aber nicht Schelte, sondern höchstes Lob hatte der Direktor im Sinn: „Solche Leute brauche ich“, habe Hohner gesagt, und ihn schließlich zum Direktionsassistenten gemacht.

Er hätte sicher bei Hohner Karriere machen können. Doch schon früh hatte Eugen Forschner andere Pläne, wollte selbst eine Firma aufbauen. Doch Ernst Hohner wollte ihn zunächst nicht gehen lassen.

Im Holzschuppen hat es angefangen

Monatelang arbeitete er parallel in Trossingen und in der eigenen Gründung in Aixheim. „In einem Geräteschuppen im Garten habe ich angefangen — mit zwei Automaten und einem Mann.“ Seine Tantiemen als Direktionsassistent bei Hohner investierte er in neue Maschinen.

Dir war das Leben nie zuleid. Gert Forschner

Schließlich musste Hohner einsehen, dass er den entschlossenen Aixheimer nicht aufhalten konnte. So habe er zum Telefon gegriffen und einen befreundeten Unternehmer angerufen: „Berta, gib’ mir den Kässbohrer.“ Und so erhielt Eugen Forschner von dem Ulmer Wagenbauer seine ersten Aufträge.

Mit der Automobilindustrie gewachsen

„Karl Kässbohrer war jahrelang mein bester Kunde.“ Nach und nach fasste er mit seinem kleinen Betrieb Fuß in der aufstrebenden Automobilindustrie, lieferte Sechskantmuttern und baute das Portfolio an Drehteilen immer weiter aus.

Mit dem Aixheimer Vereinsleben war er eng verbunden. Mit den Handballern hat er in der Bezirksliga gespielt — zunächst im Tor, später im Sturm. „Ich hab’ da einige Tore geschossen.“

Neun Mal Fasnetsprinz

Er war Vorstand im TV Aixheim, war neun Mal Fasnetsprinz von Aixheim, hat zusammen mit Bernhard Efinger nach dem Krieg die Hans–Wuost–Narrenzunft wieder aufgebaut und war einer der Väter des Schützenvereins.

Der Aixheimer Standort, inzwischen an anderer Stelle erweitert, wurde irgendwann viel zu klein. Der damalige Bürgermeister von Spaichingen, Erwin Teufel, überredete Eugen Forschner mit seinem Betrieb hierher zu ziehen: Umzug war im Jahr 1972.

Erst in die Hindenburgstraße, danach in die Charlottenstraße, im Jahr 2001 schließlich in die Max–Planck–Straße, wo sich die Eugen Forschner GmbH zu dem entwickelte, was sie heute ist.

Sohn Gert hat Familienunternehmen übernommen

Von seinen sechs Geschwistern lebt heute noch Bruder Ewald. Aus der im Jahr 1956 zwischen Gertraude Widtmann und Eugen Forschner geschlossenen Ehe ging ein Jahr später Sohn Gert hervor. Als Volkswirt Dr. Gert Forschner trat er im Jahr 1990 in den Familienbetrieb ein, fünf Jahre später zog sich sein Vater zurück.

„Gott sei Dank ist mein Sohn bereit gewesen, in die Firma einzutreten“, freut sich der Patriarch. „Ich musste sehr kämpfen, dass er in die Firma kam und nicht an der Uni geblieben ist.“

Auch darin war Eugen Forschner ein klassischer „Patriarch“ alter Schule, dass er regelmäßig persönlich durch die Firma gegangen ist. So konnte er seine Mitarbeiter kontrollieren, war aber auch ganz eng bei ihnen, half ihnen, wenn sie oder ihre Familien finanzielle oder medizinische Probleme hatten.

Gutes Betriebsklima

„Man muss in einem Betrieb ein gutes Klima haben“, sagt er, „man darf nicht so tun, als sei man der Kaiser von China.“

„Mein Hobby ist der Wald. Und das von meinen Sohn Gottseidank auch.“ Der ehemalige leidenschaftliche Jäger geht zwar nicht mehr auf die Pirsch, lässt sich aber von Sohn Gert gerne in die Natur fahren. Doch seine Hauptkraft habe er immer aus der Firma geholt.

Zum Global Player geworden

Heute ist das von ihm in jenem Aixheimer Schuppen gegründete Unternehmen ein Global Player mit rund 3400 Mitarbeitern und mit Niederlassungen in acht Ländern. Durch seinen Sohn und die beiden Geschäftsführer Peter Decker und Dietmar Geiger, die ihm regelmäßig Bericht erstatten, hält sich der 100–jährige Gründer noch heute stets auf dem Laufenden.

„Dir war das Leben nie zuleid“, sagt Gert Forschner zu seinem Vater. Die positive Einstellung und die Lebensfreude waren es, die ihn auch Probleme, Rückschläge — „es ist nicht immer so gut gelaufen, ich lag auch mal am Boden“ — oder Katastrophen wie den Brand der Firma im Jahr 1962 überstehen ließen.

Vertrag mit Gott

Und dann ist da noch der Vertrag, den Eugen Forschner mit dem Herrgott geschlossen hat. Vertragsgegenstand: Einhundert Jahre mit fünfjähriger Verlängerungsoption. „Wie ich den Herrgott einschätze, hält er sich an Verträge“, gibt der Senior verschmitzt zu verstehen. Außerdem, so meint er, braucht der liebe Gott ihn ja noch wegen der vielen Spenden, die er der Kirche zukommen lässt.

Seinen 100. Geburtstag feiert er mit seiner Familie in ihrem Haus am Lago Maggiore. Am Donnerstag will er aber schon wieder in Spaichingen zurück sein, „denn am Freitag krieg’ ich schon wieder Besuch“.