So mancher Familienbetrieb und mittelständische Handwerksbetrieb ist am Generationswechsel gescheitert, wenn es nicht gelingt, aus der eigenen Familie oder dem eigenen Betrieb einen Nachfolger für die Unternehmensführung zu finden. Die Spaichinger MM Systemtechnik GmbH & Co KG ‐ einst Merkt Heiztechnik ‐ ist dagegen ein gelungenes Beispiel, wie auch in einem Handwerksbetrieb die Unternehmensnachfolge aus den eigenen Reihen gelingen kann.

Rund ein Drittel aller Unternehmen im Landkreis Tuttlingen werden an Erben aus der Familie oder an Betriebsangehörige übergeben. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Villingen beruht diese Zahl auf einer Schätzung, die sich wiederum auf Erfahrungswerte und Beobachtungen stützt, da solche Angaben nicht meldepflichtig sind.

27.000 Unternehmen stehen vor Generationswechsel

Gleichzeitig spiegelt dies laut Christian Beck, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der IHK, ebenso das Verhältnis in ganz Baden-Württemberg wider. Hier stehen bis 2026 etwa 27.000 Unternehmen an, die übergeben werden sollen.

Schon während der Ausbildung in Radolfzell war mir klar, dass ich spätestens mit 30 selbstständig sein wollte. Michael Marschall

Ein Betrieb, der in dieses Muster passt, ist MM Systemtechnik GmbH & Co KG unter der Leitung von Michael Marschall. Hervorgegangen aus dem Traditionsunternehmen Merkt Heiztechnik, das 1966 von Herold Merkt gegründet wurde, übernahm der gelernte Anlagentechniker bereits im Mai diesen Jahres die Geschäftsführung.

Arbeit hat sich stark verändert

Auch wenn der 31-Jährige im Poloshirt und Designer-Jeans von Joop eher wie ein Kaufmann oder Banker denn als Handwerker in Erscheinung tritt, macht er schnell deutlich, dass er genau weiß, was er tut: „Wir werden natürlich die Arbeit von Herrn Merkt im Heizungsbau für Privatkunden fortführen. Doch das Geschäft hat sich in den letzten Jahren stark verändert.“

Der klassische Heizregler war gestern, die Anforderungen an Heizungen haben sich verändert. (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa ) „Heute dreht man nicht einfach mehr die Heizung am Regler auf, wenn es kalt ist,“ erklärt der junge Chef. „Heute will man seine Heizung mit dem Handy steuern, sie am Besten mit einer Wetter App verbinden, die dann entscheidet, welche Temperatur eingestellt werden soll.“ Die gesamte Haustechnik sei inzwischen ein ineinander greifendes Räderwerk, das es zu steuern gilt. Er muss es wissen, immerhin schreibt er die Software für seine Systeme selbst.

Neue Berufsbezeichnung

Während man früher den Flaschner rief, wenn die Heizung defekt war, so wendet man sich heute an den Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, wie der Beruf seit 2003 korrekt bezeichnet wird.

Schon die Bezeichnung macht deutlich, dass es hier nicht mehr nur darum geht, Rohre zu verlegen, sondern das Anforderungsprofil sich erheblich erweitert hat. Marschall, der den Beruf selbst zunächst erlernte und es bis zum Meister brachte, sieht da allerdings kein Problem: „Ich versuche, meine Mitarbeiter gemäß ihren Fähigkeiten einzusetzen.

Es gibt immer welche, die lieber vor Ort auf der Baustelle die Installationen vornehmen, und andere machen einen guten Job im Kundenkontakt.“ Aber wie auch in vielen anderen Branchen, hat auch er Probleme entsprechendes Personal zu finden. „Mittlerweile würde ich mich auch über gute Quereinsteiger freuen,“ erläutert der gebürtige Fridinger. „Hauptsache sie sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Gesetz beschert volle Auftragsbücher

Derzeit beschäftigt er zehn Mitarbeiter, wovon bis auf zwei Angestellte in der Verwaltung, alle im technischen Bereich tätig sind. Seine Auftragsbücher sind nicht zuletzt angesichts des neuen Heizungsgesetzes randvoll.

Gebe es keine Engpässe bei der Lieferung von Verbauteilen und Personal, könnte er noch wesentlich mehr Aufträge annehmen. Die Nachfrage nach Wärmepumpen, Solarthermie und Co sei groß.

Unsicherheit bei Hausbesitzern

Doch bei vielen Hausbesitzern herrsche auch Unsicherheit, was das Heizen in der Zukunft betrifft:

Aus diesem Grund ist mir ein Herzenswunsch künftig alles aus einer Hand anbieten zu können. Von der Planung bis zu Fertigstellung Michael Marschall

Lediglich ein Energieberater fehle noch im eigenen Team, wobei es auch hier Kooperationen gebe. Für den zielstrebigen Jungunternehmer stand schon früh fest, was er wollte: „Schon während der Ausbildung in Radolfzell war mir klar, dass ich spätestens mit 30 selbstständig sein wollte.“

IHK unterstützt bei Betriebsübernahmen „In vielen anderen Betrieben ist die Lage jedoch nicht so einfach“, erläutert Larissa Kratt von der IHK in Villingen die Übernahmesituation von Betrieben im Ländle. „Aber keiner muss ins kalte Wasser springen. Wir unterstützen und helfen kostenfrei in solchen Situationen.“ Genau hier setzt auch eine Veranstaltung der IHK am kommenden Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr in Deißlingen an. Unter dem Motto „Nachfolge erfolgreich planen“ erhalten künftige Unternehmer Tipps, wie ein „reibungsloser Übergang von einer Generation zur nächsten“ gut vorzubereiten ist. Veranstaltungsort ist die Firma „Zweiradtechnik Zepf“, die auch darüber berichten wird, wie sie selbst die Herausforderung gemeistert hat.

Meisterausbildung musste her

Somit war auch klar, die Meisterausbildung musste her. Denn neben den handwerklichen Fähigkeiten und der Ausbildereignungsprüfung gehören hier ebenso Buchhaltung und Betriebswirtschaft zum Lehrplan. Auch wenn Marschall Letzteres den Profis überlässt, ist er doch jederzeit über alles im Bilde.

Außerdem habe er genug Zeit gehabt, sich speziell in die Materie der ehemaligen Firma Merkt einzuarbeiten: „Schon als ich 2018 in den Betrieb kam, stand die Übernahme nach der Verabschiedung von Herrn Merkt im Raum.

Zusammen mit Marion Bötel, die seit 2016 in der Leitung tätig war, habe ich dann schrittweise ab 2019 die Geschäftsführung übernommen. Ich bin also langsam reingewachsen.“ Weitere Hilfe sei nicht nötig gewesen.