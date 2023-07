Unfallflucht auf Parkplatz der Erwin–Teufel–Schule

Auf dem Parkplatz der Erwin–Teufel–Schule auf der Alleenstraße ist am Dienstag im Zeitraum zwischen 7.15 Uhr und 14 Uhr ist eine Unfallflucht passiert. Das berichtet die Polizei.

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte nach derzeitigen Stand beim Öffnen seiner Fahrzeugtüren deinen danebenstehenden Fiat Panda an der linken Fahrzeugseite und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro an. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07424/93180, zu melden.