Spaichingen

Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Eiscafés

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

In der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 0. 30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz hinter einem Eiscafé in der Hauptstraße in Spaichingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 12:11 Von: sz