Unbekannter beschädigt mutwillig ein abgestelltes Auto

In den frühen Morgenstunden des Montags, etwa ab 2 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig einen in der Hauptstraße abgestellten 3er BMW beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Der abgemeldete BMW stand zwischen den Abzweigungen Kirchstraße und Schulstraße auf einem Grundstück der Hauptstraße, als sich der Unbekannte an dem Wagen zu schaffen machte. Der Täter zerschlug einen Frontscheinwerfer und den rechten Außenspiegel am BMW. Zudem stach er mit einem spitzen Gegenstand mehrfach in den hinteren, rechten Reifen des Autos. Die Polizei Spaichingen, Telefon: 07424/93180, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung an dem BMW und bittet um sachdienliche Hinweise.