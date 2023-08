Unbekannter beschädigt Garagentor und Auto

Ein unbekannter Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, eine Unfallflucht auf der Robert–Bosch–Straße begangen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte war auf dem Längelenweg in Fahrtrichtung Robert–Koch–Straße unterwegs. Hierbei verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, sodass dieser über die Einmündung hinaus die Robert–Koch–Straße kreuzte und auf einen Parkplatz vor einem Wohngebäude fuhr. Im weiteren Verlauf kollidierte das Auto mit einem Garagentor. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Tor so stark eingedrückt, dass am darin abgestellten Porsche 911 ebenfalls ein Schaden entstand. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07424/93180, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.