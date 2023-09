Wer derzeit auf der B 14 durch Spaichingen fährt, wird mit einer Umleitung konfrontiert und muss insbesondere zu den Stoßzeiten mit entsprechenden Staus rechnen.

Um den Hochwasserschutz zu verbessern, wird seit einigen Jahren die Primverdolung (also die unterirdische Führung der Prim in Röhren) erneuert. Für das letzte Teilstück der neuen Primverdolung muss der Kreisverkehr Oberstadt ( „Ochsen–Kreisel“) zum Teil zurückgebaut sowie in die angrenzenden Straßen eingegriffen werden.

Kreisel voll gesperrt

Daher ist der Baustellenbereich derzeit und voraussichtlich noch bis Ende November oder Anfang Dezember voll gesperrt und für den Verkehr auf der B 14 sind Umleitungen eingerichtet.

Wer von Balgheim her Richtung Spaichingen und Rottweil auf der B 14 fährt, wird gleich am Spaichinger Ortseingang auf die Balgheimer Straße und die alte Hauptstraße umgeleitet, von dort dann über die Hindenburgstraße und die Dreifaltigkeitsbergstraße zurück auf die Hauptstraße B 14.

Zufahrt zum Kaufland frei

Wer ins Gewerbegebiet Obere Wiesen mit dem Kaufland und weiteren Läden möchte, kann von Balgheim her bis zur Oberen Wiese durchfahren (Anlieger frei). Zurück von der Oberen Wiese auf die B 14 kann man aber nur nach links abbiegen.

Wer also zurück nach Spaichingen möchte, muss wieder über die Balgheimer Straße/alte Hauptstraße fahren.

Provisorische Strecke stadtauswärts

Stadtauswärts geht die Umleitung für den aus Richtung Rottweil herkommenden Verkehr über die Dreifaltigkeitsberg– und die Hindenburgstraße, alte Hauptstraße und über eine provisorische Umleitungsstrecke über das Lidl–Grundstück wieder auf die B 14.

Für den Schwerverkehr ist die Ortsdurchfahrt Spaichingen vollständig gesperrt. Der Schwerverkehr wird weiträumig über Seitingen–Oberflacht und Gunningen umgeleitet.

LKW missachten die Sperrung

Allerdings zeigt der Augenschein, dass sich nicht alle LKW–Fahrer daran halten und nach wie vor gelegentlich Lastwagen durch die engen Umleitungsstrecken fahren.

Bei der Stadtverwaltung sind auch schon erste Klagen eingegangen, dass es insbesondere in der Hindenburg– und Dreifaltigkeitsbergstraße immer wieder zu Staus kommt, ist aus dem Bauamt zu erfahren.

Eine Eng– und Gefahrenstelle ist auch die Einmündung der Hindenburg in die alte Hauptstraße in der Nähe des Lidl.

Da entlang der Umleitungsstrecken absolutes Parkverbot herrscht, sind für die Anwohner auf dem Lidl–Grundstück Ausweichparkplätze eingerichtet worden.

Baustelle ruht im Winter

Ende November oder Anfang Dezember sollen dann die Bauarbeiten ruhen. Die Umleitung soll über die Wintermonate zurückgebaut werden, damit die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich gehalten werden kann. Je nach Witterung kann es hier jedoch zu Verschiebungen oder Verzögerungen kommen.

In Abhängigkeit von der Witterung ist die endgültige Fertigstellung dann für April 2024 geplant.

Stadtgärtner gestaltet Kreisel neu

Der jetzige Kreisverkehr muss im Zuge der Arbeiten vollständig abgetragen und danach wieder neu aufgebaut werden. Am Durchmesser des Kreisels wird sich durch den Neubau nichts ändern, doch macht sich Stadtgärtner Stefan Gaus bereits Gedanken über eine ansprechende Ausgestaltung.

Die Prim wird in einem rund 40 bis 50 Meter langen Teilstück naben dem Lidl–Gelände wieder freigelegt und naturnah gestaltet.