Spaichingen

Uli Braun wird im Rat verabschiedet ‐ Michael Keck für Harald Niemann verpflichtet

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Wegen langer Krankheit ist Uli Braun (CDU) aus dem Gemeinderat verabschiedet worden. Für den so plötzlich verstorbenen Harald Niemann (Pro Spaichingen) wurde Michael Keck von Bürgermeister-Stellvertreter Werner Reisbeck verpflichtet (von links). (Foto: Regina Braungart )

Gleich zwei Lücken hat das Schicksal in diesem Jahr in den Spaichinger Gemeinderat geschlagen: Der Tod von Harald Niemann (Pro Spaichingen) und die seit März andauernde Erkrankung von Uli Braun (CDU), der jetzt um seine Entlassung aus dem Rat gebeten hatte und am Montag verabschiedet wurde.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 12:01 Von: Regina Braungart