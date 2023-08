Zum Schluss waren es knapp 100 Menschen, die an der Spaichinger Hauptstraße mit Flaggen und Schildern auf einen besonderen Tag aufmerksam gemacht haben: den ukrainischen Unabhängigkeitstag am 24. August. An diesem Tag wird in der Ukraine die Loslösung von der Sowjetunion im Jahr 1991 gefeiert.

Seit dem Krieg in 2022 hat der Tag eine besondere Bedeutung. Mit einer Menschenkette und kurzen Ansprachen haben die Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen waren, zusammen mit lange hier lebenden Ukrainern und deren Familien und auch einigen Deutschen, die noch am selben Tag davon in der Zeitung lasen, diesen Anlass als Solidaritätsaktion von freien Menschen für ein freies Land und alle freien Nationen der Welt begangen.

Umfrage bei Ukrainern

Für unsere Zeitung hat Julia Lobikova, die in Spaichingen lebt und die Aktion mitorganisiert hat, ihre Landsleute gefragt: Was bedeutet für sie die Unabhängigkeit der Ukraine, warum ist Einheit unsere Hauptwaffe und was bedeutet ihnen die Hilfe Deutschlands?

Für Beobachtende war es berührend zu sehen, wie offen, ernsthaft und freundlich vor allem Frauen, aber auch einige Männer und Kinder in einem Rahmen der ukrainischen Farben in den Haaren, in der Kleidung, Fahnen und vielem mehr bei der Sache waren. Wer die Teilnehmenden kannte, wusste: Zuhause wissen sie ihre Verwandten, Männer und Väter im Krieg, haben sie seit vielen Monaten nicht gesehen, hören ständig die Nachrichten von Krieg und Zerstörung, haben oft schreckliches Heimweh.

Jeder wird freundlich begrüßt

Trotzdem: Jeder wurde freundlich begrüßt. Und: Thema war auch: „Dank für die großzügige Hilfe und Unterstützung Deutschlands“.

Als die Gruppen über die Straße gingen und sich vom Ende des Marktplatzes bis etwa über die Einmündung Kreuzplatz hinaus entlang der Fahrbahn aufstellten und an den Händen fassten und so die Vorbeifahrenden aufmerksam machten, war dann umso peinlicher, dass eine Handvoll Männer, einer auf dem Fahrrad, zwei im Auto, meinten sagen zu müssen, dass sie keine Flüchtlinge mögen.

Gelb–blau steht hier nicht für die FDP

Einer ironischerweise offenbar selber der deutschen Sprache nicht mächtig, denn er rief: „Go home!“ Ein bisschen grotesk die Äußerung eines weiteren, der die Veranstaltung wegen der gelb–blauen Fahnen als vermeintliche FDP–Kundgebung beschimpfte.

Zahlreiche aber, die sich vom Auto aus äußerten, hupten, reckten die Daumen hoch oder winkten aus Solidarität.

Julia Lobikova hielt zu Beginn eine kurze Ansprache. Die Menschenkette stehe auch für die Einheit des ukrainischen Volkes und zitierte den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte: „Einheit ist unsere Hauptwaffe.“

Bitte um Stellungnahme

Auf die Bitte um Stellungnahme hat sich Maria aus Charkiv gemeldet. Die Unabhängigkeit der Ukraine sei eine Chance, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, in dem die Menschenrechte geachtet würden und jeder das Recht auf Selbstbestimmung hat.

Die Einheit der Ukraine, der Bevölkerung und der Regierung habe es erlaubt, der Invasion Stand zu halten. Sie sei selbst Deutschland sehr dankbar für die Unterstützung.

„Seit Beginn der russischen Invasion steht Deutschland an der Spitze der wirtschaftlichen, finanziellen und militärischen Hilfe für die Ukraine. Deutschland bietet ukrainischen Kriegsvertriebenen, die seit Beginn der militärischen Aggression das Land verlassen mussten, äußerst sorgsame Lebensbedingungen.“

Freiheit ist nicht einfach gegeben

Natalia Hlibovets, Kyiw sagt: „Unabhängigkeit, Wille, Freiheit — Dinge, die für uns Ukrainer immer das Wichtigste waren. Bei der Unabhängigkeit geht es darum, dass die Freiheit nicht immer einfach so gegeben wird, sie muss geschätzt und geschützt werden. Und wir werden definitiv gewinnen.“

„Einheit ist eine enge Verbindung zwischen Menschen, Zusammenhalt, Integrität, Unteilbarkeit. Im Laufe der Jahrhunderte sehen wir die Stärke unseres Volkes in unserer Einheit.“ Sie danke Deutschland und den Deutschen.

Dank an Deutschland

„Ich spüre, dass die Welt auf fürsorgliche, mitfühlende Menschen angewiesen ist. Danke an Deutschland für das Vertrauen, die Hilfe, die Fürsorge und die Beteiligung. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie mich in Ihrem Land aufgenommen haben, danke, dass Sie mich nicht allein gelassen haben.Wir fühlen uns sicher und beschützt. Danke!“

Olha Levshunova, Kyiw: „Für mich persönlich besteht die Unabhängigkeit der Ukraine darin, dass mein Land seinen politischen Weg, die Richtung, wohin es geht, Freunde und Partner frei wählen kann.

In den schwierigsten Zeiten zeigen die Ukrainer ihre Einheit. Sie können sich zu einer riesigen unüberwindbaren Mauer zusammen stellen.

Meine Familie und ich persönlich Deutschland und seinen Bürgern für die Hilfe sehr dankbar. Für moralische und materielle Unterstützung, für die Möglichkeit, unter einem friedlichen Himmel zu leben, dafür, dass sie uns beherbergen haben, geben sie uns die Möglichkeit, unseren Kindern und Erwachsenen kostenlos die Sprache zu lernen, sich zu integrieren und für Verständnis und Mitgefühl.“

Eigene Rechte, Sprache und Kultur

Dmytro Sakovych, Kropyvnytskyi: „Die Unabhängigkeit der Ukraine bedeutet für mich, in meinem Land frei zu leben und mich wohl zu fühlen. Dabei geht es um eigene Rechte, Sprache und Kultur, Meinungsfreiheit, das Recht, frei zu wählen und das Recht, um die Demokratie.

Es gibt den alten Spruch: Wenn man einen Stock nimmt, kann man ihn leicht zerbrechen, aber wenn man mehrere Stöcke sammelt, sind sie unzerbrechlich. Bei Menschen ist es genauso.“

Anastasiia Horshenina, Stadt Ukrainka (Kiew Region): „Die Unabhängigkeit der Ukraine bedeutet für mich viel: die Ukraine ist ein unabhängiger Staat geworden, der in der Lage ist, seine Politik, Wirtschaft, Kultur und andere Aspekte des Lebens unabhängig und ohne Einfluss von außen zu bestimmen.“

„Unabhängigkeit ermöglicht es, die ukrainische Sprache, Traditionen und Kultur zu bewahren und weiterzuentwickeln. Das Land kann unabhängige Entscheidungen über seine Politik, Gesetze, Richtung der Entwicklung und internationalen Beziehungen treffen.“

Gegenseitige Unterstützung

Wenn Menschen sich gegenseitig unterstützen, können sie selbst die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen überwinden. Sie sei dankbar für die politische und militärische Hilfe Deutschlands.

Und: „Als Mensch, der gezwungen war, aus eigenem Land zu fliehen, möchte ich mich dafür bedanken, dass ich in einem friedlichen, sicheren Land leben kann. Für die finanzielle Unterstützung, für die Unterkunft, für das Wichtigste — die Möglichkeit sich weiter zu entwickeln.“

Leben statt Warten

Sie wollte nie ins Ausland ziehen, träumte am Anfang nur davon zurück zu gehen. „Aber dann beschloss ich, aus dem „Warte–Modus“ herauszukommen und mein Leben weiter zu leben.“

„Heute lerne ich mit Freude die Sprache, ich habe vor, einen neuen Beruf zu erlernen. Und ich glaube, dass alles gut wird, denn mit einer solchen Unterstützung in einem stabilen Land sehe ich gute Perspektive für mich.“