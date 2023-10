Überdachung eines Wohnhauses angefahren

Bereits am vergangenen Donnerstagabend, 12. Oktober, im Zeitraum von 19.30 bis 20.30 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Kleintransporter, vermutlich beim Einparkten gegen die Eingangsüberdachung des Wohnhauses Hauptstraße 88 gefahren. Ohne sich zu melden oder sonst um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an der Überdachung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/9318‐0, entgegen.