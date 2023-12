Spaichingen

Über eine Garage in ein Wohnhaus eingebrochen

Spaichingen

Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit von 1 Uhr bis in die Morgenstunden, sind unbekannte Täter nach dem unberechtigten Öffnen einer angebauten Garage in ein Wohnhaus in der Willy-Brandt-Straße eingebrochen, haben darin mehrere Räume nach Wertgegenständen abgesucht und sind mit aufgefundenem Bargeld geflüchtet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zunächst ein vor dem Gebäude abgestelltes Auto der Hausbesitzer öffneten und sich mit einem im Fahrzeug aufgefundenen Garagentoröffner Zugang in die Garage verschafften.

Veröffentlicht: 11.12.2023