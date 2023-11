Türöffnung und Drehleiter zur Menschenrettung im Einsatz

Zu zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Spaichingen am Samstag und am frühen Sonntagmorgen alarmiert worden. Davon berichtet die Feuerwehr in einem Schreiben.

Am Samstag wurden die Einsatzkräfte zu einer Türöffnung im Stadtgebiet gerufen. An der Einsatzstelle eingetroffen, wurde umgehend eine Tür mit Spezialwerkzeug schadenfrei geöffnet. Die hinter der Tür befindliche Patientin wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und dann an den Rettungsdienst übergeben.

In der Nacht zum Sonntag wurde die diensthabende Kleineinsatzgruppe „Drehleiter“ dann gegen 3.15 Uhr alarmiert. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr zur Unterstützung bei der Rettung eines Patienten aus einem Obergeschoss angefordert. Mithilfe der Drehleiter konnte der Patient dann auf Straßenniveau und in den Rettungswagen verbracht werden. Im Einsatz waren in beiden Fällen jeweils sechs Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen.