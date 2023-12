TTC Spaichingen lädt zu Weihnachtsturnier und -feier

Der TTC Spaichingen trägt am Samstag, 16. Dezember, in der Turnhalle der Rupert-Mayer-Schule sein diesjähriges Weihnachtsturnier aus. Gespielt wird wieder in zusammengelosten Zweiermannschaften, Turnierbeginn ist dieses Jahr schon um 12 Uhr, Hallenöffnung um 11 Uhr.

Anschließend findet ab 19 Uhr im Hotel Kreuz die Weihnachtsfeier des TTC Spaichingen statt. Hier wird es neben der Siegerehrung des Weihnachtsturniers wieder einen Rückblick über das abgelaufene Jahr des TTC geben. Der TTC Spaichingen hofft bei beiden Veranstaltungen auf eine große Teilnahme aller Vereinsmitglieder, bei der Weihnachtsfeier natürlich mit Anhang und Kindern.