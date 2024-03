Im Kreis Tuttlingen wehen besonders viele Flaggen von Tibet, nämlich zwölf, wenn am Sonntag der Tibet-Tag begangen wird zur Erinnerung an die Besetzung des Himalaya-Landes durch China im Jahr 1959. Und als Zeichen der Solidarität mit den Tibetern. Mit Friedensinitiativen und gewaltlosem Widerstand versuchen seither die Bewohner Tibets ihre Autonomie, Identität, Kultur und Religion zu bewahren.

Das empfand ich schon als Zeichen.

Sehr viele Tibeter sind geflohen, viele wurden dabei auch einfach erschossen. Was kaum jemand weiß: Ein ehemaliger Aldinger hat 1996 die Tibet-Initiative in den Kreis Tuttlingen gebracht. Das hat Zdenko Merkt aus Spaichingen jetzt wieder zutage befördert, als er aus einer Laune heraus im vergangenen Jahr nach seinem früheren Bekannten im Internet suchte. Und dabei auf eine traurige Nachricht stieß.

Schreckliches Unglück reißt Gallinowski aus dem Leben

Der frühere Aldinger und spätere Achdorfer Lutz Gallinowski war jener Tibetfreund. Er war ein facettenreicher Mensch: Fahrlehrer, Weltenbummler, Aktivist, Naturschützer, Gastgeber, Ehemann und vieles mehr. Zdenko Merkt war früher Inhaber eines Fotofachgeschäfts in Trossingen.

Und genau dort hatte Gallinowski immer die Fotos von seinen Weltreisen - einmal sogar mit dem Fahrrad - und den Reisen nach Nepal entwickeln und Poster machen lassen. So erfuhr er davon, erzählt Merkt. „Wir kamen darüber ins Gespräch und er erzählte mir von seinem Engagement für die Tibet-Initiative, die 1989 gegründet wurde.“

Als also Merkt am 9. Februar 2023 aus einer Laune heraus nach Lutz Gallinowski googelte, musste er lesen: Gallinowski war auf den Tag genau ein Jahr zuvor 78-jährig in der Wutachschlucht tödlich abgestürzt.

Ausgerechnet zufällig am Todestag gesucht

Er hatte dort seit Jahren ehrenamtlich dafür gesorgt, dass Tritte und Geländer an den Wanderwegen intakt und sicher waren. Deshalb war er zu früher Stunde dort gewesen, rutschte ab und stürzte in die Tiefe. Dass er ausgerechnet an dessen Todestag nach Gallinowski gesucht hatte, „empfand ich schon als Zeichen“, sagt Merkt. Gallinowski und dessen Herzensanliegen Tibet hat ihn daraufhin nicht mehr losgelassen...

Der frühere Bürgermeister Aldingens Reinhard Lindner habe sich gut an Lutz Gallinowski und seine finnischstämmige Frau Ritva erinnert. Das Paar habe einmal eine finnische Delegation nach Aldingen gebracht und von einer Reise aus Tonga habe Gallinowski ein Gastgeschenk vom König von Tonga mitgebracht, das lange im Amtszimmer Lindners gehangen habe.

Gastgeber für Wanderer im Tibet-Haus

Als sich Lutz Gallinowski als Fahrlehrer zur Ruhe setzte, sei er nach Blumberg-Achdorf gezogen, erzählt Merkt. Blumberg sei die Heimat seines Vaters gewesen. Und auch dort war Tibet gegenwärtig. Im Ökonomieteil seines Hauses eröffnete er das „Tibet Haus“, das unter Wanderern weithin bekannt war. Viele Einträge in einschlägigen Foren zeugen ebenso davon wie das Gästebuch.

Die Scheune wurde zum Rastplatz für Wanderer, die sich dort stärken konnten und die Spenden von den Getränken, die dort angeboten wurden, brachte Gallinowski dann wieder nach Tibet, nach Nepal als Hilfe für Erdbebenopfer oder nach Kambodscha für soziale Einrichtungen. Auch Jakobspilger fanden Herberge bei Gallinowski.

Leider sei es Gallinowskis Witwe nach dessen Tod altershalber nicht mehr möglich gewesen, das Tibethaus weiter zu führen, bedauert Merkt. Er besuchte nach seiner Entdeckung im Internet auf einer Wanderung im Mai 2023 Ritva Gallinowski, die sich sehr gefreut habe, dass sich Besuch aus der alten Heimat für ihren Mann und sie interessieren.

Das Herzensanliegen verbreiten

An den Initiator zu erinnern und sein Anliegen im Landkreis Tuttlingen zu verbreiten, ist Merkt ein Herzensanliegen. Also schrieb er die 35 Gemeinden an und tatsächlich schlossen sich den bisherigen neun Gemeinden (Denkingen, Balgheim, Dürbheim, Immendingen, Geisingen, Tuttlingen, Mühlheim an der Donau, Egesheim, Renquishhausen), die teils seit 20 Jahren dabei sind, inzwischen drei weitere an: Aldingen, Spaichingen, Reichenbach. Spaichingen hatte zuvor schon inoffiziell teilgenommen.

Für viele Bürgermeister ist der Hauptgrund, dass das tibetische Volk so lange schon und unter großen Opfern gewaltfreien Widerstand leistet. Zum Beispiel zu Beginn der Besatzung den Dalai Lama schützte, indem 30.000 den Palast umringten. Und bis heute daran festhalten, eine gewaltlose Lösung des Konflikts zu suchen.

Mit der Flagge Solidarität zeigen

Und so ist die Landkarte der Tibetinitiative im Landkreis Tuttlingen mit besonders vielen kleinen Flaggen bestückt. Und die Flagge, die sich aus den Symbolen der historischen tibetischen Gegenden zusammensetzt und den friedlichen Charakter symbolisiert, am Sonntag auch an den Fahnenmasten der Gemeinden zu sehen.