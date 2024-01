Dass man zusammen mehr erreicht, zumal in einem Bereich, in dem man gelegentlich in einem Haifischbecken der kleinere Fisch ist - wie in der Zuliefererbranche zu den großen Konzernen - das ist für die hiesigen Zerspaner nichts Neues.

Der gemeinnützige Verband der Drehteilehersteller (GVD) hat sich im vergangenen Jahr als „Cluster Zerspanungstechnik“ neu aufgestellt und damit begonnen, sich zielgerichtet zu professionalisieren: mit einem Cluster-Manager. Der ist kein Unbekannter sowohl als Unternehmer als auch politisch: Thomas Teufel.

Sohn von Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel

Aufmerksamkeit hatte vor Jahren sein Wechsel von der CDU zur FDP erregt, weil Teufel der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel ist.

In seinem neuen beruflichen Abschnitt aber soll Politik nur insofern eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Branche im Bereich Schwarzwald-Baar-Heuberg zu positionieren. Sein Kernansatz: Mitglied im Verband zu sein, muss sich für die beteiligten Firmen messbar lohnen.

Die Herausforderungen sind riesig. Vor allem im Bereich der Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Mitarbeitergewinnung tun sich vor allem auch kleinere mittelständische Unternehmen schwer - und das sind die Mehrzahl der über 100 Cluster-Mitglieder.

Verband wird in diesem Jahr 50

Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, warum der Verband jetzt den neuen Sprung gewagt hat: Er wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und wurde bisher nebenamtlich durch den Vereinsvorsitzenden Ingo Hell geführt. Nur, der hat „nebenbei“ auch noch eine Firma in Gosheim.

Dass sich der Verband angesichts der anstehenden Aufgaben professionalisieren muss, das sei auf der Hand gelegen, so Ingo Hell. 32 Jahre im Nebenjob - da konnte so manche gute Idee nicht umgesetzt werden.

Erstes sichtbares Angebot wird eine clusterinterne App sein, kündigt Teufel an. Mit Appentwicklungen beziehungsweise der Entwicklung einer App, die selbst Apps entwickelt, war Thomas Teufel die vergangenen Jahre beschäftigt gewesen, als Unternehmer. Die Firma Mexx in Trossingen bietet Firmenapps an. Dort ist Teufel noch im Impressum zu finden.

Erster Schritt: eine eigene Verbandsapp

Die neue Verbandsapp solle so einfach und intuitiv zu bedienen sein wie WhatsApp, aber auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sein. In verschiedenen Gruppen sollen dabei Austausche möglich sein, bis hin zum Dokumententausch.

Zum Beispiel, so Teufel, könne man sich so ein Prüfmittel von einem Kollegen ausleihen, das man nur einmal brauche, oder Material für eine Musterserie anfragen, damit man nicht gleich eine Charge kaufen muss. Oder man könne sich - in der Zukunft vielleicht sogar beim Einkauf - zusammentun und somit bessere Preise raushandeln.

Schon jetzt gibt es Unternehmen, die über den Verband Ausbildungsvorteile generieren. Zum Beispiel solche, die nur wenige Azubis haben und durch den Zusammenschluss trotzdem Angebote wie Betriebsbesichtigungen, besondere Schulungen und ähnliches bieten können.

17 Unternehmen für Ausbildung zertifiziert

17 Unternehmen sind nach dem „ausgezeichnete Ausbildung“-Kriterienkatalog zertifiziert, über den Ausbilderkreis werden ständig Informationen ausgetauscht. Und der Verband ist ja seit langem auf der Jobs for Future Messe präsent.

Doch mit dem neuen Geschäftsführer soll noch vieles mehr digital werden. Sprachkurse zum Beispiel, Praktikumsangebote, Mitarbeitergewinnung durch Quereinsteiger, das Bespielen der Social-Media-Kanäle.

Ich kenne den Typus der Unternehmer und ich liebe es, wenn jemand pragmatisch ist. Thomas Teufel

Teufel will dabei auch auf sein Netzwerk zurückgreifen und just in diesen Tagen hat sich in seinem Firmengebäude ein IT-Spezialist eingemietet, der genau das - plus die dazugehörige IT-Sicherheit zu seinem Geschäftsmodell gemacht hat.

Der Cluster soll also auch als Netzwerk verbreitert werden - trotz der Tatsache, dass einige Mitglieder im konkreten Geschäft Wettbewerber sind, so Hell.

Die Synergien liegen auf der Hand. Und vielleicht könne man auch die Fühler in Richtung anderen Zulieferern in andern Bundesländern ausstrecken. Die Tätigkeiten werden jetzt mit dem neuen Geschäftsführer und der Kompetenzgruppe des Clusters ständig weiter ausgebaut.

Fachkräfte aus Ungarn holen

Ein ganz wesentlicher, neuralgischer Punkt ist die Gewinnung von Mitarbeitenden. Auch hier hat Teufel schon Ideen. Er sei mit einer Leiharbeiterfirma aus Ungarn im Kontakt. Man könne sich vorstellen, dass Fachkräfte für zwei Jahre probeweise in hiesigen Firmen arbeiteten, um dann eventuell übernommen zu werden.

Bürokratie bei der Einbindung von Migranten in den Arbeitsmarkt, Wohnungsbau beziehungsweise Sanierung leerstehender Gebäude, Nachfolgeregelungen - alles dinge, die über den Verband systematisch für die Mitglieder angegangen werden könnten.

Außerdem solle es Impulsvorträge geben, immer kurz nach Feierabend, vor allem zum Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: Anwenderbeispiele von Fachleuten (UseCases), die in diesen Bereichen tätig sind, Steuerfragen.

Gegen zwei Bewerber durchgesetzt

Der 56-jährige Teufel hatte sich gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt. Vor allem auch, weil er für die Unternehmer das Thema Digitalisierung mit gleichzeitiger Verankerung in deutsche Rechenzentren kompetent voranbringen kann und durch seine Ausbildung an der Berufsfachschule Metall, der Schule für Feinwerktechnik und dem Studium der Wirtschaftsinformatik, der Tätigkeit bei der Softwareschmiede SAP in Walldorf auch als Berater für Fertigungsunternehmen und schließlich als Chef zweier Softwarefirmen, die er dann verkaufte, einen breiten Hintergrund und ein Netzwerk mitbringt. Außerdem kennt er die Gegend, sie ist seine Heimat.

Der Clustermanager-Job ist eine 100 Prozent-Stelle. Warum nun dieser Wechsel? Es habe ihn einfach gereizt, in dieser Lebensphase für die nächsten zehn Jahre noch einmal etwas ganz Neues anzufangen, sagt Thomas Teufel. Und: „Ich kenne den Typus der Unternehmer und ich liebe es, wenn jemand pragmatisch ist.“ Dann gehe nämlich was voran.