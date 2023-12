Techforum in der Schulaula behandelt die Digitalisierung der Produktion

Spaichingen

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

In der Aula der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen findet am Mittwoch, 28. Februar, um 18 Uhr ein Techforum rund um das Thema Digitalisierung der Produktion statt.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 17:11 Von: sz