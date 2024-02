Der Winter scheint sich in diesem Jahr gedacht zu haben, dass er sich von selbst aus dem Staub macht, so warm waren die vergangenen Tage. Trotzdem waren wieder zahlreiche Spaichinger und Gäste von außerhalb dabei, als am Sonntagabend der Funken in Flammen stand und die Winterhexe auch.

Diesmal war der Ablauf auf dem Berg anders, weil der Pilgersaal nicht benutzt werden konnte. Da aber die Claretiner die Tradition auf jeden Fall unterstützen wollten, gab es die Würstchen von der Stadt, ausgeteilt von der Feuerwehr für die Hunderten Fackelträger - und einige Fackeln waren wieder selbst gebaut gewesen - eben aus der Klosterküche und im Hof hinter dem Kloster.

Die Stimmung war gut und mit Musik der Stadtkapelle hat selbst der mildeste Winter begriffen, was es Sache ist - hoffentlich. Allerdings fiel der Funken, als er lichterloh in Flammen stand, noch um.

Eine Reportage folgt.