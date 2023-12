„Wenn dich die Lust an dir selbst und die Leidenschaft für die Gestaltung deines Lebens packt, dann verwandelst du dich in einen anderen Menschen“, schreibt Tanja Köhler in ihrem neuen Buch „für Frauen in der Lebensmitte“. Wie diese Verwandlung gelingen kann, beschreibt die aus Spaichigen stammende und heute in Denkingen lebende Psychologin und Bloggerin auch anhand ihrer eigenen Lebens, aber auch ihres Wissens und ihrer Erfahrung als Coach.

Zeit des Erwachens

Statt von der oft strapazierten „Midlife-Crisis“ spricht Tanja Köhler viel lieber von der „Zeit des Erwachens“ - und die ist eigentlich unabhängig vom Lebensalter. Dennoch wendet sie sich mit ihrem Buch vor allem an ihre Generationsgenossinnen der Mitvierziger bis Mitfünfziger, die „wir uns selbst über viele Jahre mit unseren eigenen Bedürfnissen zurückgenommen und diese zurückgestellt haben.

Damit eben alles andere gut klappt. Der Job. Die Familie. Das Leben an sich.“ Wie kann man sich da Zeit noch für sich selbst nehmen; das tun, worauf man Lust hat und sich mal selbst in den Mittelpunkt stellen?

Darum geht es in dem Buch

Köhler gibt selbst eine Zusammenfassung ihres Buches: „Lust auf Veränderungen machen, psychologische Hintergründe erklären, eine persönliche Bestandsanalyse durchführen, eine Idee deines ganz persönlichen Glücks entwickeln, entscheiden, Pläne schmieden und losgehen.“

Schon der Titel des Buches - „Vorwärts heißt zurück zu mir“ - beschreibt eine Re-flektionsbewegung, also ein Zurückbiegen auf sich selbst. Dem entsprechend sind in das Buch sogenannte „Reflexionsfragen“ eingestreut, in der die Leserin angeregt wird, über das eigene Leben nachzudenken.

Fluss des Lebens von außen betrachten

Das Buch ist - so eine Metapher im Vorwort - eine Einladung, mal aus dem Fluss des Lebens auszusteigen, ans Ufer zu klettern und von einer kleinen Anhöhe aus auf den eigenen Lebensfluss herab zu blicken, um diesen künftig selbstbestimmter zu lenken.

„Schreiben macht per se glücklich“, hat Köhler festgestellt. Weshalb sie ihre Leserinnen auch auffordert, ihren Weg zu sich selbst mit einem Journal, einem Tagebuch zu begleiten.

Wissenschaft und persönliche Erfahrung

Dabei verbindet ihr Buch wissenschaftliche Erkenntnisse mit der ganz persönlichen Erfahrung und Lebensgeschichte von Tanja Köhler selbst. Das macht es fundiert, aber alles andere als trocken oder gar akademisch.

Der freundschaftlich zugewandte Stil mit der ständigen persönlichen Ansprache der Leserin machen das Buch zum Gespräch, aber auch zu einem teilweise sehr persönlichen Bekenntnis der Tanja Köhler.

Und es ist nicht zuletzt ein Freundschaftsbuch, denn wie ein roter Faden zieht sich das Gespräch mit den Freundinnen Verena und Sabine durch das gesamte Buch. Denn der Weg ins Glück und zu sich selbst ist kein einsamer oder gar egoistischer Weg, sondern geht sich gemeinsam besser.

Freundinnen werden zu „Komplizinnen“

So werden die Freundinnen zu „Komplizinnnen auf dem Weg zurück zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen“. Den Freundinnen ist das Buch auch gewidmet.

Das Buch ist zudem so eine Art eine Coaching-Ausbildung, eine Ausbildung zum Selbst-Coaching. Unter dem Stichwort „Du bist dran“ sind eine Reihe von konkreten Übungen zum Mitmachen über das Buch verstreut.

Fülle an Anregungen

Der ständige Wechsel der Perspektiven macht das Buch sehr abwechslungsreich und leicht zu lesen, aber in der Fülle der Geschichten, Erkenntnisse, Weisheiten, Übungen, Impulse und Fragen teilweise auch ein wenig redundant und unübersichtlich. Nicht jede wird jede Idee für sich umsetzen können oder wollen.

Aber jede Leserin - und bestimmt auch jeder Leser - wird so manche Anregung finden, um zu sich selbst zu finden.

Nicht nur für Frauen

Zwar ist das Buch ausdrücklich „für Frauen in der Lebensmitte“ geschrieben. Aber im Grunde sind die meisten Tipps, Übungen und Anregungen zur Selbstreflektion nicht nur für Frauen und nicht nur in einem bestimmten Lebensabschnitt relevant, sondern können von jeder und jedem ein Stück weit umgesetzt werden.

Auch wenn Männer ihre Pläne vielleicht eher auf einen Bierdeckel, Frauen dagegen stilvoller in ihr Journal schreiben.

Vorwärts heißt zurück zu mir