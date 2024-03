SVS siegt bei Spaichinger Schützenfest - 6:5

In diesem Aufsteigerduell und Lokalderby zwischen dem SV Spaichingen und FV Fatihspor Spaichingen war beim 6:5 (3:2) Musik drin: Elf Treffer, eine wechselnde Führung und noch mehr Emotionen als schon im Vorrundenspiel. Erneut wurde es wie beim 7:2-Hinspielsieg des SVS ein Torspektakel. Über die 90 Minuten betrachtet, hätte der SVS auch zehn bis zwölf Treffer erzielen können.

Die Heimelf erwischte einen guten Start und legte in den ersten 20 Minuten zwei Treffer durch die Torjäger Alessandro Cinefra und Nico Romano zum 2:0 vor. Der eine markierte nach gut einer Viertelstunde seinen 16. Saisontreffer. Romano legte kurz danach sein achtes Saisontor nach.

Fatihspor wachte nach einer halben Stunde aus dem Tiefschlaf auf, hielt dagegen und startete eine erfolgreiche Aufholjagd. Erst markierte Mohammed Eid den 2:1-Anschluss (32.), dann sorgte Ercan Demirci für das 2:2 (41.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab Bogdan Muntean allerdings die Antwort für die Hausherren - 3:2 für den SVS.

Nach dem Seitenwechsel jedoch kippte die Partie binnen vier Minuten. Demirci (53.) und Eid (57.) drehten die Partie für die Gäste und plötzlich stand es 4:4, nachdem Lucas Rodriguez direkt zwischen den beiden Gästetreffern das 4:3 für den SVS erzielt hatte. Damit jedoch nicht genug: In den letzten 30 Minuten fielen drei weitere Tore. Fatihspor ging in der 64. Minute sogar erstmals 4:5 in Führung.

Nun war der Kampfgeist des SVS gefragt. Und er war vorhanden: In einem verrückten Spiel drehten Lenny Geiger (73.) sowie der eingewechselte Joker Justin Hartung (82.) die Partie in einem umjubelten 6:5-Sieg. Bei drei Alutreffern und zwei Abseitstoren hätte der SVS noch mehr jubeln können.

Spaichingens Trainer Ralf Wibiral war sprachlos: „Wir haben gut begonnen, können nach dem 2:0 auch vier Treffer mehr erzielen. Dann haben wir zu viele Fehler gemacht, unsere Chancen vergeben. Zur Pause müssen wir deutlich führen. In der zweiten Halbzeit ging es so weiter, wir hatten Chancen am laufenden Band. Von den fünf Gegentoren haben wir vier leichtfertig hergeschenkt. In den letzten 20 Minuten haben alle begriffen, dass es nur um das Gewinnen geht.“

SV Spaichingen: Luca Moser - Maurice Gutmann, Johannes Giese, Silvio Haring, Nico Romano, Lucas Rodriguez (67. Justin Hartung), Alexander Hermann, Lenny Geiger, Leon Hielscher (63. Sören Müller), Bogdan Muntean (90.+1 Nicola Susca), Alessandro Cinefra (90.+3 Falko Stitzenberger). FV Fatihspor Spaichingen: Mustafa Avci - Waldemar Giebelhaus, Mücahit Erol (52. Akibun Yelken), Ercan Demirci, Can Aytekin, Mohammed Eid, Selahattin Yelken, Murat Rüzgar, Kastriot Neziri (12. Mustafa Kilic), Mustafa Karakilic, Levin Franke (80. Müslüm Topbas). Tore: 1:0 Alessandro Cinefra (16.), 2:0 Nico Romano (16.), 2:1, 3:3, 4:5 alle Mohammed Eid (28., 49., 64.), 2:2, 4:4 beide Ercan Demirci (41./Elfmeter, 53.), 3:2 Bogdan Muntean (45.+5), 4:3 Lucas Rodriguez (52.), 5:5 Lenny Geiger (73.), 6:5 Justin Hartung (82.). Schiedsrichter: Joachim Ernst (Balingen). Zuschauer: 170.

Weitere Spiele

SC 04 Tuttlingen II - SG Frittlingen/Wilflingen 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Viacheslaw Feruk (8.), 1:1, 1:2 beide Dragan Karanov (54., 78.), 2:2 Adriaen Von Süsskind-Schwendi (85.), 3:2 Gabriel Tomulescu (86.). Schiedsrichter: Herbert Hengstler. Zuschauer: 70.

SG Irndorf/Bärenthal - FSV Schwenningen 0:0. Tore: Fehlanzeige. Durch das enttäuschende Remis, das dritte in 2024, auf dem Heuberg haben die Mooskicker auf den Tabellenführer jetzt bereits vier Punkte Abstand. Schiedsrichter: Kader Kilicarslan. Zuschauer: 100.

SV Tuningen - SV Deilingen-Delkhofen 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Michael Lier (50.), 1:1 Luca Ruggia (65.), 2:1 Alexander Wipf (80.), 2:2 Marius Stier (90.+6). Schiedsrichter: Guiseppe Ingrao. Zuschauer: 80.

SV Seitingen-Oberflacht - SV Böttingen 7:2 (1:1). Tore: 0:1 Eigentor (22.), 1:1 , 2:2, 3:2 alle Jannis Mink (45.+2, Elfmeter/57., 62.), 1:2 Jan Merkel (52.), 4:2, 5:2 beide Joshua Woelke (67., 75.), 6:2 Nico Stiller (80.), 7:2 Paul Merz (85.). Schiedsrichter: Marko Kretschmar. Zuschauer: 120.

SV Kolbingen - SG Gosheim/Wehingen 3:3 (2:2). Tore: 0:1 Leon Bregenzer (19.), 1:1 Lukas Hipp (22./Elfmeter), 1:2 Yannick Schurr (27.), 2:2 Yannick Frühwirt (34.) 3:2 Valentin Hipp (90.+2), 3:3 Luis Klaiber (90.+4). Schiedsrichter: Ferhat Korkut. Zuschauer: 100. Besondere Vorkommnisse: acht gelbe Karten (4/4), zwei gelb-rote Karte für Gosheim/Wehingen (51., 84.).

SV Renquishausen - SC Wellendingen 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Ruben Grieshaber (47.), 1:1 Sascha Bader (Elfmeter/71.), 2:1 Adrian Klaiber (Elfmeter/75.), 3:1 Leon Bosnjak (84.). Schiedsrichter: Michael Pahlitsch.