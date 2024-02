Als freier Künstler zu leben und zu überleben ist nicht einfach. Dem aus Spaichingen stammenden Berliner Stefan Merkt gelingt dies schon seit 35 Jahren. Im Gewerbemuseum seiner Heimatstadt Spaichingen wird Merkt vom 17. Februar bis 7. April erstmals einen Überblick über sein - im wahrsten Sinne des Wortes - „Markenzeichen“ geben: 35 Jahre Kunst aus Briefmarken.

Ausstellungen in der Sauna und im Kuhstall

„Stampagen“ - also Collagen aus Briefmarken (englisch: „stamps“) - nennt er seine Kunstwerke. Es gibt eigentlich kaum eine Lokalität, wo Stefan Merkt noch nicht ausgestellt hat (allein in Berlin laufen derzeit vier Ausstellungen von ihm parallel): Unter anderem in Cafés, Kirchen, in der Sauna, im Kuhstall, Arztpraxen, einem Fitnessstudio oder im Schloss Charlottenburg waren seine Briefmarkenbilder schon zu sehen.

Sein neues Werk „Lucky Luke“ wird im Spaichinger Gewerbemuseum erstmals ausgestellt. (Foto: Privat )

Im vergangenen Jahr hat er seine 1000. Ausstellung gefeiert. Die in Spaichingen wird die 1011. sein.

Werke auch in der Tom of Finland Foundation

Dennoch ist die Ausstellung im Gewerbemuseum seine erste große Einzelausstellung in einem Museum. Einzelne Werke von Stefan Merkt hängen allerdings schon in vier Museen - unter anderem im Deutschen Harmonikamuseum in Trossingen und bei der Tom of Finland Foundation in Los Angeles.

In Spaichingen wird ein repräsentativer Überblick über seine Stampagen der letzten 35 Jahre zu sehen sein, aber auch verschiedene Objekte. Auch das allererste Bild mit Briefmarken, das er 1989 gemacht und bislang nicht verkauft hat, wird er mit nach Spaichingen bringen.

Logo der Deichelmaus ist auch dabei

Allerdings sind die Werke nicht chronologisch gehängt, sondern werden bunt gemischt. Ein Spaichinger Motiv wird übrigens auch dabei sein: das Logo der Deichelmaus. - Und zwei oder drei „anständige“ erotische Motive.

Durch seine Arbeit hat er auch Comics als Vorlage für sich entdeckt. Aber auch „stampagierte“ Gemälde der klassischen Moderne: Aufgelöst in die „Pixel“ der verschiedenfarbenen Briefmarken wirken expressionistische Motive von Franz Marc oder August Macke auf einmal sehr „impressionistisch“ - oder wie Pop Art, die seine Kunst ebenfalls beeinflusst hat.

Persönliche Erinnerungen

Mit dem Gebäude des Gewerbemuseums verbindet Stefan Merkt übrigens ganz persönliche Erinnerungen, denn hier ist er zwei Jahre lang - 1973 bis ’75 - zur Schule gegangen (7. und 8. Klasse). Im Festsaal sind Klassenfotos entstanden und hier hat er seinen Tanzkurs absolviert.

Nicht im elitären Kunstmarkt, sondern in der Öffentlichkeit - in Cafés, Fitnessstudios oder Arztpraxen – stellt Stefan Merkt (hier ein Foto von 2010) aus. (Foto: C.-M.Gregorschewski )

1960 wurde Stefan Merkt in einem Dorf im Nordschwarzwald geboren, aus dem seine Mutter kommt. Mit drei Jahren kam er dann mit seiner Familie nach Spaichingen. „Spaichingen ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin, und der mich geprägt hat. Ich bezeichne Spaichingen heute noch als meine Heimat.“

Gymnasium abgebrochen

In der 11. Klasse hat er das Gymnasium abgebrochen. Der Berufsberater hat ihn zu einem kreativen Beruf ermuntert, doch die Grafikdesignerschule in Stuttgart hat ihn abgelehnt. Dennoch ist Stefan Merkt 1979, mit 18 Jahren, auf eigene Faust von Spaichingen nach Stuttgart gezogen, hat sich in verschiedenen Berufen ausprobiert und privat weiter Kunst gemacht.

Er erhält inzwischen ganze Kartons voller Briefmarken zugeschickt. (Foto: Privat )

Mit 25 erwischte ihn dann die Bundeswehr. Weil seine Kriegsdienstverweigerung zu spät anerkannt wurde, musste er beides, Bundeswehr und Zivildienst, absolvieren. Nach der langen Zeit weg von seinem damaligen Bürojob, war es schwierig, wieder in den Beruf rein zu kommen.

Sprung ins kalte Wasser des Kunstmarkts

„Da ist die Kunst endgültig durchgebrochen und ließ mich nicht mehr los.“ Er zog nach Köln, später Berlin, wagte „den Sprung ins kalte Wasser des Kunstmarkts“, musste sich aber auch immer wieder mit diversen Jobs über Wasser halten.

Ende der 80er-Jahre experimentierte Stefan Merkt mit Industrielacken und verschiedene Methoden der Farbauftragung wie das Sprayen. Dabei nutzte er verschiedene Alltagsgegenstände als Sprühschablonen - unter anderem auch Briefmarken.

Es gibt für jeden Künstler gute und schlechte Zeiten. Stefan Merkt

Dabei fiel ihm beim Fixieren der Marken auf, dass durch ihre Farbigkeit neue Muster und Strukturen entstehen: die „Stampagen“ waren entstanden. Die erste Stampagen-Ausstellung war Anno 1990 daheim in Spaichingen im Kuhstall seiner Großeltern.

500 Briefmarken für ein Bild

Für ein Bild in seinem Lieblingsformat 40 mal 50 Zentimeter braucht er rund 500 Briefmarken. In den 35 Jahren, in denen er sich den „Stampagen“ widmet, hat er rund 700 Quadratmeter Fläche mit Briefmarken zu künstlerischen Zwecken beklebt. Über 3000 Kunstwerke sind so entstanden.

So löst Stefan Merkt seine Briefmarken nicht ab. (Foto: Guido Wolff )

Die benötigten Briefmarken werden ihm inzwischen von verschiedenen Sammlern zugeschickt. Aus Spaichingen hat er einmal sechs Umzugskartons mit Briefmarken aus dem Nachlass eines verstorbenen Sammlers erhalten.

Ausstellung in Spaichingen Die Ausstellung ist vom 17. Februar bis 7. April jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr im Gewerbemuseum Spaichingen zu sehen. Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 17. Februar, um 17 Uhr. Am ersten Ausstellungssonntag, 18. Februar, und am letzten, 7. April, wird Stefan Merkt während der gesamten Öffnungszeit persönlich anwesend sein, Fragen beantworten oder gerne auch mit alten Bekannten tratschen.

„Es gibt für jeden Künstler gute und schlechte Zeiten“, so Merkt. 2019 war „ganz schlecht“. In diesem Jahr musste er auch wieder als Komparse für Film und Werbung arbeiten, sogar Putzjobs annehmen und als Hundebetreuer tätig sein, um sich über Wasser zu halten.

Pandemie gut überstanden

Doch dann, auf einmal im November 2019 ging das Geschäft wieder los, und auch die bald darauf ausbrechende Corona-Pandemie hat er gut überstanden. 2023 war für Stefan Merkt sogar ein sehr gutes Jahr, in dem er sich ein kleines Finanzpolster für 2024 aufbauen konnte, das bislang eher schleppend verläuft. Vielleicht, so spekuliert er, sind es die Inflation oder die politische Unsicherheit, die auf den Kunstmarkt drücken.

Aber egal, wie gut oder schlecht der Kunstmarkt gerade läuft: Abgesehen von seiner Versicherung bei der Künstlersozialkasse hat Stefan Merkt niemals staatliche Unterstützung für sich beansprucht. „Das hat auch ein bisschen mit Stolz zu tun“, sagt er: „Man geht nicht auf’s Sozialamt.“ Vielleicht kommt da auch die schwäbische Mentalität aus Spaichingen durch.