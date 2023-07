Spaichingen

Staub löst am Dienstagmorgen einen Feuerwehreinsatz aus

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Löschen brauchten die Spaichinger Feuerwehrleute bei ihrem jüngsten Einsatz nichts. (Foto: Feuerwehr Spaichingen )

In einem Geschäftsgebäude in der Stadt hat am Dienstagmorgen die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Aus diesem Grund rückten kurz vor 9 Uhr Kräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle aus.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 13:06 Von: Schwäbische.de